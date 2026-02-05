Ankara'da hava kirliliği alarm verilecek düzeylerde!

Ankara’da hava kirliliği alarm verilecek boyutlara ulaştı. Özellikle Sincan OSB’deki bir fabrikadan yansıyan görüntüler sonrası önlem alınması çağrısı yapıldı.

Ankara’da son yıllarda artan nüfus, sanayileşme ve trafik yoğunluğu gibi sebeplerden ötürü hava kirliliği alarm verilecek boyutlara ulaştı. Başkent için yapılan bilimsel araştırmalar ve resmi veriler de bu durumu doğruladı.

Hava Kalitesi İndeksi’ne göre “En kirli 10 il”” sıralamasında Başkent 4. sırada.

Özellikle sanayi faaliyetlerinin yoğun bir şekilde sürdürüldüğü Sincan ilçesinde bu durum daha görünür şekilde kendisini belli ediyor. Güncel hava kalitesi verileri, Sincan’da hava indeksinin gün içinde “orta” ve “kötü” seviyeleri arasında dalgalandığını belirtiyor.

Uzmanlar çevreyle birlikte insan sağlığını da tehdit eden bu kirliliğin yalnızca meteorolojik koşullara bağlı olmadığını, sanayi faaliyetlerinin bu tabloyu gözle görülür ölçüde ağır bir duruma getirdiğini ifade etti.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Erkunt Makine Fabrikası’nda yaşananlar, sanayi kaynaklı kirliliğin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Fabrikanın döküm atıklarını açık alana dökmesi ve herhangi bir önlem almadan depoladığı görüldü.

“SİNCAN’DA YAŞAYAN HERKESİ ETKİLİYOR”

Emek Partisi (EMEP) Ankara İl Örgütü 3 Şubat’ta, Erkunt fabrikasında açık alana dökülen döküm atıklarına ilişkin Sincan OSB’de bir basın açıklaması yaptı. Partinin Ankara yönetimi adına konuşan Hilal Kılıç, yapılan incelemelerin işçi sağlığını, halk sağlığını ve çevreyi tehdit eden ağır metalleri açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

Kılıç, atık yönetmeliğine aykırı biçimde dökülen bu atıkların fabrikanın ortasında adeta bir zehir alanı yarattığını belirtti. “Bu atıklar yalnızca işçileri değil, onların ailelerini ve Sincan’da yaşayan herkesi etkiliyor” diyen Kılıç, yetkili kurumların bugüne kadar etkili bir adım atmadığını ifade etti.

“MECLİS’TE GÜNDEME GETİRDİK, BAKANLIKLAR HAREKETE GEÇTİ”

Basın açıklamasına katılan Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Erkunt’ta yaşananları geçtiğimiz hafta Meclis gündemine taşıdıklarını hatırlattı. Karaca, Meclis’te yapılan açıklamanın hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın devreye girdiğini söyledi.

Karaca, “Ankara’nın göbeğinde, bakanlıklara bu kadar yakın bir yerde yaşanan bu suçu görmek için illa bizim teşhir etmemiz mi gerekiyordu?” diye sordu.

Karaca, yaşananların yalnızca çevreyle sınırlı bir sorun olmadığını vurguladı. Erkunt’un döktüğü kimyasal atıkların, Sincan ve Ankara halkının sağlıklı bir çevrede yaşama ve güvenli koşullarda çalışma hakkını doğrudan ihlal ettiğini söyledi. Sanayicilerin büyürken bedeli işçilere ve halka ödettiğini belirten Karaca, bu tablonun uzun yıllar boyunca ciddi sağlık sorunları doğuracağını ifade etti.

“KAPSAMLI SAĞLIK TARAMASI YAPILMALI”

Karaca, Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan tüm işçiler için kapsamlı ve ücretsiz sağlık taramaları yapılması gerektiğini söyledi. Tarama sonuçlarının belgelenmesini ve uzun vadeli etkilerin düzenli biçimde izlenmesini talep eden Karaca, ortaya çıkan sağlık sorunlarının hızla giderilmesi çağrısında bulundu.

Basın açıklaması, “Bu zehri ancak işçilerin mücadelesi ve birliği temizler” vurgusuyla sona erdi. Emek Partisi, çevre ve halk sağlığını tehdit eden bu suçun üzerinin kapatılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, Ankara’daki tüm emek ve demokrasi güçlerini birlikte mücadeleye çağırdı.

