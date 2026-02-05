  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Petrolde diplomasi etkisi: Fiyatlar sert düşüyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petrolde diplomasi etkisi: Fiyatlar sert düşüyor!

Petrol değerleri, ABD ile İran’ın Umman’da görüşme kararı almasıyla geriledi. Olası askeri gerilim ve arz kesintisi endişelerinin azalması, Brent petrolün sert düşüş kaydetmesine neden oldu.

Foto - Petrolde diplomasi etkisi: Fiyatlar sert düşüyor!

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayacağına dair sinyallerle perşembe günü sert düşüş kaydetti. Cuma günü Umman’da yapılması planlanan görüşmeler, olası bir askeri gerilim ve Orta Doğu’daki arz kesintisi riskine yönelik endişeleri azalttı.

Foto - Petrolde diplomasi etkisi: Fiyatlar sert düşüyor!

Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 1,97 gerileyerek 68,09 dolara indi. Petrol fiyatları bir önceki gün, görüşmelerin iptal edilebileceğine yönelik haberlerin etkisiyle yaklaşık yüzde 3 yükselmişti.

Foto - Petrolde diplomasi etkisi: Fiyatlar sert düşüyor!

Ancak günün ilerleyen saatlerinde hem ABD hem de İranlı yetkililer, görüşülecek başlıkların henüz netleşmemesine rağmen temasların cuma günü gerçekleşeceğini doğruladı.

Foto - Petrolde diplomasi etkisi: Fiyatlar sert düşüyor!

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, fiyatlardaki dalgalanmanın görüşmeler etrafındaki belirsizlikten kaynaklandığını belirterek, “Piyasalar, görüşmelerin çökebileceği endişesiyle yükseldi. Ancak nükleer müzakerelerin yeniden başlayacağına dair haberler bu kaygıları yatıştırdı” değerlendirmesinde bulundu.

Foto - Petrolde diplomasi etkisi: Fiyatlar sert düşüyor!

Foto - Petrolde diplomasi etkisi: Fiyatlar sert düşüyor!

