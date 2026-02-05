  • İSTANBUL
Tarih 5 Şubat 1993: Adnan Kahveci'nin vefatı (Siyasetçi, Devlet Adamı)
Onlar; ülkemizde ve dünyada yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün; Siyasetçi, Devlet Adamı Adnan Kahveci'yi rahmetle yâd ediyoruz.

Adnan Kahveci, 1949 yılında Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Beşköy beldesi Yılmazlar köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu köyünde okudu. TÜBİTAK bursuyla girdiği İstanbul Kabataş Lisesinden (1966) dönem birincisi olarak mezun oldu.

Üniversite sınavını 180 sorunun tamamına doğru cevap vererek birincilikle kazandı ve İstanbul Fen Fakültesinde başlayan Üniversite hayatı, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla eğitimine ABD’de Indiana’daki Purdue Üniversitesinde devam etti.

Buradan 4 yıllık okulu 2,5 yılda bitirerek elektrik mühendisi olarak mezun oldu.
Missouri Üniversitesi’nde doktora yaptı. 1975 yılında Missouri Üniversitesi’nde bir süre asistan profesör olarak çalışmalarına devam etti.

1976’da askerlik için Türkiye’ye dönen Adnan Kahveci, İstanbul Kartal’a yerleşmeye karar verip Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.



12 Eylül’den sonra Turgut Özal’a Başbakan danışmanı olarak atandı. 1983 yılında Anavatan Partisi’nin 37 kurucusundan birisi ve ilk Genel Başkan Yardımcısı oldu. 1987 yılında İstanbul’dan milletvekili seçildi, 18. ve 19. Dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı.



5 Şubat 1993 yılında eşi ve iki çocuğu ile birlikte Bolu-Gerede yakınlarında trafik kazası geçiren Adnan Kahveci ve eşi Fusün Kahveci olay anında hayatlarını kaybederken, 17 yaşındaki çocukları Aslıhan Kahveci 10 gün sonra vefat etti. 10 yaşındaki oğlu Cihan Kahveci ise kazadan yaralı kurtuldu.

