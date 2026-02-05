  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan’dan Mısır’da tarihi açıklamalar: Ticaret hacmi 15 milyar dolara yükseldi İki sapığın ortak avukatı! FETÖ Elebaşı Gülen ile Sapık Epstein'i Aynı kişi savundu Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi Kemalistlere soruyoruz ama cevap yok! İskilipli Atıf Hoca vatana nasıl ihanet etti? MHP'den ‘Öcalan’a umut hakkı’ açıklaması: Tüm partilerle uzlaştık! Canavar kardeşlerin Müslüman nefreti kan davası başlattı: Kız kardeşlerini ve eniştelerini kürekle öldürdüler! Savcıları Tehdit Eden CHP'li Gökhan Günaydın'ın Kirli Arşivi Patladı: Ödülü FETÖ İmamından Almış! THY uçağında teknik arıza: Yolcu uçağı Hindistan'a acil iniş yaptı! Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı! Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke'
Dünya Almanya Başbakanı Merz: Tahran üzerindeki baskıyı artırmaya hazırız
Dünya

Almanya Başbakanı Merz: Tahran üzerindeki baskıyı artırmaya hazırız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya Başbakanı Merz: Tahran üzerindeki baskıyı artırmaya hazırız

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Körfez turu öncesinde yaptığı açıklamada, İran rejimine yönelik yaptırım ve baskıları tırmandırmaya kararlı olduklarını belirterek, "Tahran üzerindeki baskıyı daha da artırmaya hazırız" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan kritik üç günlük bölge turuna çıkmadan önce Berlin-Brandenburg Havalimanı’nda önemli mesajlar verdi. Bölgesel güvenlik ve enerji ortaklıklarının masada olduğu ziyaret öncesi Merz, İran’ın bölgedeki faaliyetlerine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

TAHRAN REJİMİNE ÜÇ ŞART: NÜKLEER, FÜZE VE İSTİKRAR

Ortadoğu’da barışın tesis edilmesi için İran’ın tutumunu değiştirmesi gerektiğini savunan Başbakan Merz, nükleer programın durdurulması çağrısında bulundu. Merz, "İran rejiminin kendi halkına yönelik şiddeti son bulmalı. Ayrıca nükleer silahlanma çabaları bitmeli, İsrail ve Körfez ülkelerine yönelik balistik füze tehditleri ile bölgeyi istikrarsızlaştıran faaliyetler derhal kesilmeli" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine aldığını hatırlatan Merz, Washington ve Tel Aviv ile koordineli şekilde baskıyı artıracaklarını vurguladı.

KÖRFEZ ÜLKELERİYLE STRATEJİK ORTAKLIK VE SİLAH SATIŞI

Körfez bölgesine Başbakan sıfatıyla ilk ziyaretini gerçekleştirecek olan Merz; Riyad, Doha ve Abu Dabi ile ilişkileri "özgürlük ve güvenlik için kritik" olarak tanımladı. Büyük güçlerin küresel siyaseti şekillendirdiği bir dönemde bu ortaklıkların Almanya’nın refahı için hayati olduğunu belirten Merz, enerji tedarik zincirini çeşitlendirmek istediklerini söyledi. Ayrıca silah ihracatı konusunda geçmişe oranla daha esnek ve öngörülebilir kararlar alacaklarını belirten Başbakan, "Körfez ülkelerini artık genel bir şüphe altında tutmuyoruz; sorunları diyalogla çözme taraftarıyız" dedi.

 

Yeni grev dalgası büyüyor! Almanya’da toplu ulaşım durma noktasına geldi
Yeni grev dalgası büyüyor! Almanya’da toplu ulaşım durma noktasına geldi

Dünya

Yeni grev dalgası büyüyor! Almanya’da toplu ulaşım durma noktasına geldi

Almanya'da kirli sevkiyat operasyonu! Rus savaş makinesine Alman eliyle 30 milyonluk ikmal
Almanya'da kirli sevkiyat operasyonu! Rus savaş makinesine Alman eliyle 30 milyonluk ikmal

Gündem

Almanya'da kirli sevkiyat operasyonu! Rus savaş makinesine Alman eliyle 30 milyonluk ikmal

İran'daki protestolarda yabancı uyruklu 139 kişi gözaltına alındı
İran'daki protestolarda yabancı uyruklu 139 kişi gözaltına alındı

Dünya

İran'daki protestolarda yabancı uyruklu 139 kişi gözaltına alındı

Almanya'da refah can çekişiyor! 17,6 milyon kişi yoksulluk kıskacında
Almanya'da refah can çekişiyor! 17,6 milyon kişi yoksulluk kıskacında

Gündem

Almanya'da refah can çekişiyor! 17,6 milyon kişi yoksulluk kıskacında

Trump'tan İran'a sert uyarı: "Hamaney şimdi çok endişelenmeli!"
Trump'tan İran'a sert uyarı: "Hamaney şimdi çok endişelenmeli!"

Gündem

Trump'tan İran'a sert uyarı: "Hamaney şimdi çok endişelenmeli!"

ABD ile İran müzakereleri 6 Şubat'ta Umman'da yapılacak
ABD ile İran müzakereleri 6 Şubat'ta Umman'da yapılacak

Dünya

ABD ile İran müzakereleri 6 Şubat'ta Umman'da yapılacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23