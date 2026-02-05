Almanya Başbakanı Merz: Tahran üzerindeki baskıyı artırmaya hazırız

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan kritik üç günlük bölge turuna çıkmadan önce Berlin-Brandenburg Havalimanı’nda önemli mesajlar verdi. Bölgesel güvenlik ve enerji ortaklıklarının masada olduğu ziyaret öncesi Merz, İran’ın bölgedeki faaliyetlerine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

TAHRAN REJİMİNE ÜÇ ŞART: NÜKLEER, FÜZE VE İSTİKRAR

Ortadoğu’da barışın tesis edilmesi için İran’ın tutumunu değiştirmesi gerektiğini savunan Başbakan Merz, nükleer programın durdurulması çağrısında bulundu. Merz, "İran rejiminin kendi halkına yönelik şiddeti son bulmalı. Ayrıca nükleer silahlanma çabaları bitmeli, İsrail ve Körfez ülkelerine yönelik balistik füze tehditleri ile bölgeyi istikrarsızlaştıran faaliyetler derhal kesilmeli" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine aldığını hatırlatan Merz, Washington ve Tel Aviv ile koordineli şekilde baskıyı artıracaklarını vurguladı.

KÖRFEZ ÜLKELERİYLE STRATEJİK ORTAKLIK VE SİLAH SATIŞI

Körfez bölgesine Başbakan sıfatıyla ilk ziyaretini gerçekleştirecek olan Merz; Riyad, Doha ve Abu Dabi ile ilişkileri "özgürlük ve güvenlik için kritik" olarak tanımladı. Büyük güçlerin küresel siyaseti şekillendirdiği bir dönemde bu ortaklıkların Almanya’nın refahı için hayati olduğunu belirten Merz, enerji tedarik zincirini çeşitlendirmek istediklerini söyledi. Ayrıca silah ihracatı konusunda geçmişe oranla daha esnek ve öngörülebilir kararlar alacaklarını belirten Başbakan, "Körfez ülkelerini artık genel bir şüphe altında tutmuyoruz; sorunları diyalogla çözme taraftarıyız" dedi.