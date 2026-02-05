Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerlerine pusu

Gazze'nin kuzeyindeki Tuffah mahallesinde bir İsrail subayının ağır yaralandığı pusunun ardından, işgal ordusu bölgeyi tank, hava ve topçu saldırılarıyla vurdu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, uzun süren sessizliğini Hamas'ın askeri varlığına yönelik sert bir tehdit ile bozdu. Tuffah mahallesindeki saldırıya doğrudan değinmeyen Katz, İsrail'in "Hamas'ın silahsızlandırılması" konusundaki kararlılığını yineledi. Bakan, hareketin silahlarını teslim etmemesi durumunda tüm operasyonel kabiliyetlerinin güç kullanılarak yok edileceğini vurguladı.

Tuffah mahallesinde pusu ve ağır misilleme

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'nin kuzeyindeki Tuffah mahallesi yakınlarında bir askeri birliğin silahlı saldırıya uğradığını bildirdi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail birliği doğrudan ateş açılan bir pusuya düştü ve olayda bir subay ağır yaralandı. Ordu, bu saldırıyı ateşkesin "açık bir ihlali" olarak nitelendirerek Gazze genelinde hava saldırıları ve topçu atışlarıyla geniş kapsamlı bir misilleme başlattı.

Refah Sınır Kapısı ve DSÖ suçlamaları

Refah Sınır Kapısı'nın anlaşma uyarınca açıldığını belirten İsrail tarafı, hasta ve yaralıların tahliyesindeki gecikmelerden Dünya Sağlık Örgütü'nü (BM) sorumlu tuttu. İsrailli yetkililer, örgütün tıbbi listeleri ve refakatçi bilgilerini usulüne uygun hazırlamadığını iddia etti. Bu veriler tamamlandığında geçişlerin normale döneceği savunulurken, Filistinli yaralıların bekleyişi devam ediyor.