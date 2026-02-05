  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşıldı: Bakan Ersoy'un vizyonu kültür ve sanatta rekorları getirdi... Türkiye’nin F-16 hamlesinden sonra dünya bu karara kilitlendi! Gökyüzünün canavarı Rafale’de büyük sürpriz Dünyaca ünlü Nike’a ırkçılık soruşturması: İşte yöneltilen suçlamalar Otomobil alacaklara müjdeli haber! İşte, PEUGEOT’ta araç sahibi olmayı kolaylaştıran kampanya İrmik helvasını dondurmayla buluşturup dünyaya yediriyor Ev sahibi ve kiracılar aman dikkat! Artık tüm evlerde zorunlu olacak Yağan kar eridi! Kızılırmak çamur rengine döndü Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü Kentavros'u duyurdular: Türk İHA'larını kör edeceklermiş
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Enkazın kalbinde 6 gün! Mevlüt Nedirli’nin inanılmaz mücadelesi: Kolunu ve bacağını kaybetti ama…
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Enkazın kalbinde 6 gün! Mevlüt Nedirli’nin inanılmaz mücadelesi: Kolunu ve bacağını kaybetti ama…

Kahramanmaraş depreminin sembolleşen isimlerinden 70 yaşındaki Mevlüt Nedirli, zifiri karanlıkta geçen 6 günün ardından hayata tutunmayı başardı. Beton yığınları altında kolunu ve bacağını kaybeden Nedirli, altıncı günde Ankara’daki oğluna attığı bir kısa mesajla mucizeyi başlattı. Bugün konteyner kentte yaşayan Nedirli, "Yarınların sahibi biz değiliz, memleketimize sahip çıkalım" diyerek huzur duası ediyor.

#1
Foto - Enkazın kalbinde 6 gün! Mevlüt Nedirli’nin inanılmaz mücadelesi: Kolunu ve bacağını kaybetti ama…

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde göçük altında kalan 70 yaşındaki Mevlüt Nedirli, 6 gün sonra oğlunun çabalarıyla enkazdan çıkarıldı. Nedirli, "Enkaz altında 6. gün Ankara'daki oğluma mesaj atabildim. ‘Acele gel, göçük altındayım' dedim. Oğlum geldi. Kolumu ve bacağımı kaybettim ama hayattayım" dedi.

#2
Foto - Enkazın kalbinde 6 gün! Mevlüt Nedirli’nin inanılmaz mücadelesi: Kolunu ve bacağını kaybetti ama…

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerindeki Billur Apartmanı yıkıldı. Apartmanda yaşayan 70 yaşındaki Mevlüt Nedirli ve ailesi de enkaz altında kaldı. Depreme çalışma odasında yakalandığını ifade eden Nedirli, sarsıntının başlamasıyla birlikte binanın saniyeler içinde çöktüğünü anlattı. Elektriklerin kesilmesiyle zifiri karanlıkta kalan Nedirli, kolu ve bacağını kaybetti. Hayatını konteyner kentte sürdüren Nedirli'nin dilindeki dua ise insanların huzurlu olması.

#3
Foto - Enkazın kalbinde 6 gün! Mevlüt Nedirli’nin inanılmaz mücadelesi: Kolunu ve bacağını kaybetti ama…

"Altı gün boyunca enkaz altında yaşadım" Enkaz altında günlerce yardım beklediğini ifade eden Nedirli, açlık hissetmediğini ancak susuzluğun dayanılmaz hale geldiğini belirterek, hayatta kalmak için kendi imkanlarıyla mücadele ettiğini dile getirdi. Zaman kavramını kaybettiğini aktaran Nedirli, "Saniyeler içinde bina sallanmaya başladı. Evler gidip geliyordu. Ayağımın altından bir kayma hissi geldi. Elektrikler kesildi, her yer karanlığa büründü. Üzerime beton parçaları düştü. Ayağım ve kolum sıkıştı, hareket edemedim. Hanımı, çocuklarımı çağırdım ama sesimi duyan olmadı. Acılar içinde kaldım. Zaman kavramını yitirdim. Ne uyuduğumu biliyorum ne uyandığımı. İkinci gün ateşim çıktı. Susuzluk başladı. Karanlıktayım, su yok. Hayatta kalabilmek için kendi imkanlarımla mücadele ettim. Rabbime dua ettim, ‘Buradayım, göçük altındayım, bana bir çıkış yolu göster' dedim. Altıncı gün Ankara'daki oğluma mesaj atabildim. ‘Acele gel, göçük altındayım' dedim. Oğlum geldi. Herkes ona gitmesini söylemiş ama o, ‘Babamı canlı ya da cansız bulmadan buradan ayrılmam' demiş" dedi.

#4
Foto - Enkazın kalbinde 6 gün! Mevlüt Nedirli’nin inanılmaz mücadelesi: Kolunu ve bacağını kaybetti ama…

"Yarınların sahibi biz değiliz" Nedirli, enkazda bir delik açıldığında içeriye hava geldiğini hatırladığını belirterek, "İlk kez oksijen aldım. Gözlerim doldu, konuşamadım. O gece beni çıkardılar. Hastaneye götürüldüm. Kangren başlamıştı. Önce kolumu, sonra bacağımı almak zorunda kaldılar. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüm. Şimdi konteynerde yaşıyorum, kontroller için zaman zaman Ankara'ya gidiyorum. Kolumu ve bacağımı kaybettim ama hayattayım. Rabbim insanlara huzur versin. Yarınların sahibi biz değiliz. Bu ülke bir tane, Kahramanmaraş bir tane. Herkes memleketine sahip çıksın" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı
Gündem

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı

Maydonoz Döner'e yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında ara karar çıktı.

Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı!
Dünya

Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı!

Tibet Budizminin en yüksek ruhani lideri ve başı olan Dalai Lama'nın ismi Epstein belgelerinde, 150'den fazla yerde geçiyor.
HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu
Gündem

HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu

Türkiye'de başıboş köpek sorunu nedeniyle can veren evlatlarımızın acısı henüz tazeyken, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı'ndan vi..
Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti
Dünya

Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın dördüncü yılında cephede hayatını kaybeden asker sayısını ilk kez resmi olarak paylaştı. ..
İbadethaneler kapatılıyor, oturumlar iptal ediliyor! Atina’da mescitlere kilit
Dünya

İbadethaneler kapatılıyor, oturumlar iptal ediliyor! Atina’da mescitlere kilit

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, başkent Atina’da 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle çok sayıda mescidin kapatılacağını, bu mesc..
ABD'den flaş İran açıklaması
Dünya

ABD'den flaş İran açıklaması

Açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rubio "İran'la müzakerelerin nerede yapılacağını netleştirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kulla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23