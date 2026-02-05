Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini yoruyor uyarısı! Bunu ciddiye alın!

Ancak düzensiz uyku alışkanlıkları ve yetersiz uyku süresi, çocuklarda hem fiziksel hem de ruhsal pek çok soruna zemin hazırlayabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Gaye Türkmen Noyan, çocukluk çağında kaliteli uykunun önemine dikkat çekerek aileleri önemli uyarılarda bulundu. Çocukların fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişiminde uyku temel bir rol oynuyor. Ancak günümüzde düzensiz yaşam alışkanlıkları ve sağlıksız uyku rutinleri, çocuklarda ciddi sorunlara zemin hazırlayabiliyor. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi’nden Çocuk Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Gaye Türkmen Noyan, çocukluk çağında uykunun önemine dikkat çekerek aileleri uyardı.