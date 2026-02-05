  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşıldı: Bakan Ersoy'un vizyonu kültür ve sanatta rekorları getirdi... Türkiye’nin F-16 hamlesinden sonra dünya bu karara kilitlendi! Gökyüzünün canavarı Rafale’de büyük sürpriz Dünyaca ünlü Nike’a ırkçılık soruşturması: İşte yöneltilen suçlamalar Otomobil alacaklara müjdeli haber! İşte, PEUGEOT’ta araç sahibi olmayı kolaylaştıran kampanya İrmik helvasını dondurmayla buluşturup dünyaya yediriyor Ev sahibi ve kiracılar aman dikkat! Artık tüm evlerde zorunlu olacak Yağan kar eridi! Kızılırmak çamur rengine döndü Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü Kentavros'u duyurdular: Türk İHA'larını kör edeceklermiş
Sağlık
11
Yeniakit Publisher
Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini yoruyor uyarısı! Bunu ciddiye alın!
IHA Giriş Tarihi:

Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini yoruyor uyarısı! Bunu ciddiye alın!

Çocukların her akşam 'yatıyorum' dedikten sonra 1 saat geçmesi her anne babanın vazgeçilmez sorunu olarak ortaya çıkıyor.

#1
Foto - Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini yoruyor uyarısı! Bunu ciddiye alın!

Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişimi için uyku, en az beslenme ve hareket kadar önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini yoruyor uyarısı! Bunu ciddiye alın!

Ancak düzensiz uyku alışkanlıkları ve yetersiz uyku süresi, çocuklarda hem fiziksel hem de ruhsal pek çok soruna zemin hazırlayabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Gaye Türkmen Noyan, çocukluk çağında kaliteli uykunun önemine dikkat çekerek aileleri önemli uyarılarda bulundu. Çocukların fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişiminde uyku temel bir rol oynuyor. Ancak günümüzde düzensiz yaşam alışkanlıkları ve sağlıksız uyku rutinleri, çocuklarda ciddi sorunlara zemin hazırlayabiliyor. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi’nden Çocuk Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Gaye Türkmen Noyan, çocukluk çağında uykunun önemine dikkat çekerek aileleri uyardı.

#3
Foto - Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini yoruyor uyarısı! Bunu ciddiye alın!

Uykunun yalnızca dinlenme süreci olmadığını belirten Dr. Noyan, "İnsan hayatının yaklaşık üçte biri uykuda geçer. Uyku, beslenme ve barınma gibi temel bir ihtiyaçtır.

#4
Foto - Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini yoruyor uyarısı! Bunu ciddiye alın!

Metabolizmanın düzenlenmesi, dikkat ve öğrenme süreçleri, doku onarımı ve büyüme hormonlarının salgılanması uykuda gerçekleşir. Kaliteli uyku bağışıklık sistemini güçlendiriyor.Özellikle büyüme çağındaki çocuklar için hayati önem taşıyor" dedi.

#5
Foto - Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini yoruyor uyarısı! Bunu ciddiye alın!

Çocuklarda uyku eksikliğinin yalnızca gün içinde halsizlikle sınırlı kalmadığını belirten Dr. Noyan, "Uzun vadede bağışıklık zayıflığı, enfeksiyonlara yatkınlık, büyüme ve gelişmede duraksama, obezite gibi metabolik sorunlar görülebilir.

#6
Foto - Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini yoruyor uyarısı! Bunu ciddiye alın!

Ayrıca kaygı, depresyon, davranış problemleri ve öğrenme güçlükleri de ortaya çıkabilir.

#7
Foto - Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini yoruyor uyarısı! Bunu ciddiye alın!

Uyku problemleri dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerini taklit edebilir. Dikkat eksikliği şikayetiyle başvuran çocuklarda uyku mutlaka ayrıntılı şekilde değerlendirilmelidir. Şiddetli bir uyku bozukluğu varsa, öncelikle uykunun ele alınması gerekir" şeklinde konuştu.

#8
Foto - Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini yoruyor uyarısı! Bunu ciddiye alın!

Uyku sorunlarının en sık nedeninin yetersiz uyku hijyeni olduğunu belirten Dr. Noyan, "Düzenli yatma ve uyanma saatleri oluşturulmalı, yatmadan önce ekran kullanımı sınırlandırılmalı, kafeinli ve aşırı şekerli gıdalardan kaçınılmalı ve gün içinde doğal gün ışığından faydalanılmalıdır. Uyku problemleri her zaman alışkanlıklardan kaynaklı değildir. Horlama, nefes durması, ağız açık uyuma, ani irkilmeler, gün içinde aşırı uyku hali veya davranış değişiklikleri varsa çocuk mutlaka farklı branşlarca değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini yoruyor uyarısı! Bunu ciddiye alın!

Dr. Noyan, sözlerini şöyle tamamladı:

#10
Foto - Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini yoruyor uyarısı! Bunu ciddiye alın!

"Kaliteli uyku bir lüks değil, bir ihtiyaçtır. Çocuğun akademik başarısı, ruh sağlığı ve yaşam kalitesi için sağlıklı bir uyku düzeni şarttır. Günlük yaşamda yapılacak küçük değişiklikler bile büyük fark oluşturabilir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı
Gündem

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı

Maydonoz Döner'e yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında ara karar çıktı.

Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı!
Dünya

Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı!

Tibet Budizminin en yüksek ruhani lideri ve başı olan Dalai Lama'nın ismi Epstein belgelerinde, 150'den fazla yerde geçiyor.
HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu
Gündem

HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu

Türkiye'de başıboş köpek sorunu nedeniyle can veren evlatlarımızın acısı henüz tazeyken, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı'ndan vi..
Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti
Dünya

Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın dördüncü yılında cephede hayatını kaybeden asker sayısını ilk kez resmi olarak paylaştı. ..
İbadethaneler kapatılıyor, oturumlar iptal ediliyor! Atina’da mescitlere kilit
Dünya

İbadethaneler kapatılıyor, oturumlar iptal ediliyor! Atina’da mescitlere kilit

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, başkent Atina’da 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle çok sayıda mescidin kapatılacağını, bu mesc..
ABD'den flaş İran açıklaması
Dünya

ABD'den flaş İran açıklaması

Açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rubio "İran'la müzakerelerin nerede yapılacağını netleştirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kulla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23