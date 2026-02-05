Sevimli karaca fotokapana takıldı

Uludağ Milli Parkı’nda yaban hayatını izlemek amacıyla kurulan fotokapanlar, doğanın içinden yeni görüntüler yakalamaya devam ediyor. Kış uykusuna yatan ayıların ardından bu kez fotokapana bir karaca takıldı.

Doğa kayıt altında

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanların çeşitli noktalarına yerleştirilen fotokapanlar, Uludağ'daki doğal yaşamı kayıt altına alıyor. DKMP 2. Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bölgede yaşayan yaban hayvanlarını da kamuoyuyla paylaşıyor.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yayımlanan son görüntülerde, fotokapana yansıyan karacanın sevimli halleri yer aldı. Doğal ortamında rahat tavırlarıyla görüntülenen karaca, Uludağ'ın zengin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.