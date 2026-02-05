İzmir Körfezi'ndeki koku sorununa dert yananlar için şifa niyetine bir video! Sözcü Gazetesi'ni rezil rüsva ettiler

  • İSTANBUL
CHP zihniyetinin yönettiği İzmir’de halk nefes alamaz hale gelmişken, bir grup genç bu duruma ironik bir dille tepki gösterdi. Körfezdeki o malum leş kokusundan korunmak için maske takan vatandaşın imdadına, gerçekleri ters yüz etmesiyle bilinen malum gazete yetişiyor.

CHP zihniyetinin beceriksizliği elinde can çekişen, körfezi adeta bir açık hava kanalizasyonuna dönen İzmir’de, vatandaşın yaşadığı çileye bir grup gençten tokat gibi bir tepki geldi. Şehri saran o meşhur leş kokusundan korunmak için maskelerle dolaşmak zorunda kalan İzmirli'nin hazin halini konu alan videoda, gerçekleri ters yüz etme uzmanı malum gazetenin zihinleri nasıl uyuşturduğu gözler önüne serildi. Kokudan burnunun direği sızlayan bir vatandaşın imdadına yetişen "Sözcü" gazetesi, beş dakikalık bir okuma süresinin ardından muhakeme yeteneğini adeta buharlaştırıyor.

 

Gerçekler kokuşmuş ama zihniyet körleşmiş

Videonun devamında, gazetenin manşetlerine dalan şahıs bir anda mucizevi bir "aydınlanma" yaşayarak yüzündeki maskeyi fırlatıp atıyor. Etrafı saran ağır kokuya rağmen "Oh mis gibi, vallahi geçti" diyerek gezmeye başlayan şahsın bu hali, İzmir'in kokuşmuş gerçeklerini halının altına süpürenlerin trajikomik durumunu özetliyor. İzmir’in kanalizasyon kokusunu bile gül kokusu gibi algılatan bu "gazete büyüsü", CHP belediyeciliğinin başarısızlığını savunmak için nelerin feda edildiğini ve zihniyeti körleşenlerin dünyayı nasıl bir illüzyon içinde gördüğünü bir kez daha kanıtladı.

