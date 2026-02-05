HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu

Köpeklerin öldürdüğü çocuk sayısının "küçük bir oran" olduğunu savunarak skandal ifadelerine devam eden isim, sokaklardaki tehlikenin boyutunu küçümsemek için akla ziyan bir kıyaslamaya girişti.

"İtperestlerin" çatı kuruluşundan iğrenç provokasyon

Sokakları adeta işgal eden, yaşlıları ve çocukları sokağa çıkamaz hale getiren başıboş köpek sorununun devam etmesi için her türlü yola başvuran HAYTAP, daha önce de hazırladığı afişlerle büyük tepki toplamıştı. "Köpek sahiplendirme" kılıfı altında toplumsal değerleri hiçe sayan ve vatandaşları provoke eden afişlere imza atan bu kuruluşun başkanı, şimdi de çözüm yolu olan "uyutma" kararının Türkiye’yi ayaklandıracağını iddia ederek devleti ve milleti tehdit etmeye kalkıştı. Kendi ideolojik saplantıları uğruna çocukların canını hiçe sayan bu zihniyet, kamuoyunda "itperestlerin merkezi" olarak büyük bir öfkeyle karşılandı.