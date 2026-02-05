  • İSTANBUL
Gündem HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu
HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Türkiye'de başıboş köpek sorunu nedeniyle can veren evlatlarımızın acısı henüz tazeyken, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı'ndan vicdanları yaralayan bir açıklama geldi. Başıboş köpek saldırılarını ve yaşanan çocuk ölümlerini "pireyi deve yapmak" olarak nitelendiren HAYTAP Başkanı, adeta ölen çocukların hayatını hiçe saydı.

Köpeklerin öldürdüğü çocuk sayısının "küçük bir oran" olduğunu savunarak skandal ifadelerine devam eden isim, sokaklardaki tehlikenin boyutunu küçümsemek için akla ziyan bir kıyaslamaya girişti.

"İtperestlerin" çatı kuruluşundan iğrenç provokasyon

 

Sokakları adeta işgal eden, yaşlıları ve çocukları sokağa çıkamaz hale getiren başıboş köpek sorununun devam etmesi için her türlü yola başvuran HAYTAP, daha önce de hazırladığı afişlerle büyük tepki toplamıştı. "Köpek sahiplendirme" kılıfı altında toplumsal değerleri hiçe sayan ve vatandaşları provoke eden afişlere imza atan bu kuruluşun başkanı, şimdi de çözüm yolu olan "uyutma" kararının Türkiye’yi ayaklandıracağını iddia ederek devleti ve milleti tehdit etmeye kalkıştı. Kendi ideolojik saplantıları uğruna çocukların canını hiçe sayan bu zihniyet, kamuoyunda "itperestlerin merkezi" olarak büyük bir öfkeyle karşılandı.

 

İtperest HAYTAP’tan alçak afiş!

1
Yorumlar

Altan

Konuya sokak hayvanları ve insanları aynı katogoride değerlendirerek bakması hayli ilginç.

Yusuf

Kafaya bak ya facia
