Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın dördüncü yılında cephede hayatını kaybeden asker sayısını ilk kez resmi olarak paylaştı. Abu Dabi'de barış görüşmeleri sürerken Zelenski, 55 bin askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

France 2 televizyonuna konuşan Ukrayna lideri Zelenski, savaş meydanında ölen profesyonel ve zorunlu asker sayısının toplamda 55 bin olduğunu bildirdi. Bu açıklama, savaşın maliyetine dair Kiev'den gelen ilk somut ve resmi veri olarak kayıtlara geçti. Abu Dabi'de ABD, Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında barışın şifreleri çözülmeye çalışılırken, Kremlin kanadından gelen mesajlar ise operasyonların süreceği yönünde. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Kiev "doğru kararları" alana kadar Rus birliklerinin sahadan çekilmeyeceğini vurguladı.

MOSKOVA'DAN DONETSK BASKISI VE SİVİL KAYIPLAR

Müzakere masasında Rusya’nın en büyük talebi, Ukrayna'nın en güçlü savunma hatlarından biri olan Donetsk bölgesindeki tahkim edilmiş şehirlerin boşaltılması. Bu talep, Ukrayna'nın stratejik topraklardan fiilen vazgeçmesi anlamına gelirken, sahada kan dökülmeye devam ediyor. Donetsk Valisi Vadym Filashkin, görüşmelerin sürdüğü esnada Rus kuvvetlerinin kalabalık bir pazar yerini misket bombalarıyla vurduğunu açıkladı. Alçak saldırıda en az yedi sivilin öldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ABU DABİ'DEKİ MÜZAKERE TRAFİĞİNİN GELECEĞİ

Abu Dabi’deki diplomatik temasların yapıcı geçtiğine dair bazı iddialar olsa da taraflar arasındaki uçurum varlığını koruyor. Moskova sahada baskıyı artırarak Kiev'i masada taviz vermeye zorlarken, uluslararası gözlemciler bu süreçten somut bir barış adımı çıkıp çıkmayacağını yakından takip ediyor.

 

