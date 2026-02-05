5 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(٢٠) وَاَمَّا الَّذٖينَ فَسَقُوا فَمَأْوٰيهُمُ النَّارُؕ كُلَّمَٓا اَرَادُٓوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَٓا اُعٖيدُوا فٖيهَا وَقٖيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذٖي كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(20) Günaha batanların varacakları yer ise ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: “Asılsız saydığınız cehennem azabını tadın!”



(Secde Suresi, 32/20) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



İlk cümlede geçen ve sözlükte “günah işlemek” anlamına gelen feseka fiilinin buradaki bağlamında –başka bazı âyetlerde de olduğu gibi– günahların en büyüğü olan “inkârcılıkta diretme” mânasında kullanıldığı anlaşılmaktadır.



Bu sebeple, 20. âyette sözü edilen kişiler meâlinde “günaha batanlar” şeklinde ifade edilmiştir. Tefsirlerde genellikle, 21. âyette geçen “büyük azap”tan maksadın âhiret azabı olduğu belirtilir; “yakın azap” ise daha çok dünya hayatındaki belâ ve sıkıntılar şeklinde açıklanır

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri







ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Sizden biriniz evlenmek niyetiyle bir kimseye talip olduğunda, onu nikâhlamasına kendisini sevkedecek, rağbet ettirecek hususlarda imkan bulduğunca baksın, göz gezdirsin."



Kaynak: Ebu Davud, Nikah, 17 ve 18









