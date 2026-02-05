Savunma sanayisinde dev işbirliği: ASELSAN ve Excalibur Avrupa için güçlerini birleştirdi

Türk savunma teknolojileri, Avrupa pazarında kalıcı bir yer edinmek için dev bir adım attı. ASELSAN ile Çekya merkezli Excalibur International arasında imzalanan stratejik işbirliği anlaşması, sadece bir ihracat başarısı değil, aynı zamanda Avrupa’nın kalbinde kurulacak bir ortak girişim (Joint Venture) modelini temsil ediyor.

AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE ORTAK ÜRETİM ÜSSÜ

CSG Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Excalibur International ile kurulan bu ortaklık; sınır güvenliğinden elektronik harbe, akıllı mühimmatlardan radar sistemlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İşbirliğinin en kritik noktası ise üretimin yerelleştirilmesi. Yapılan planlamaya göre, ASELSAN’ın ileri teknolojisiyle donatılmış sistemler, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’daki CSG tesislerinde üretilecek. Bu hamle, Türk savunma çözümlerinin Avrupa ordularına çok daha hızlı ve yerinden ulaşmasını sağlayacak.

TATRA 6X6 VE KORKUT: İHA TEHDİDİNE KARŞI YENİ FORMÜL

İmzalanan anlaşmanın ilk somut çıktısı, KORKUT Hava Savunma Sistemi’nin dünyaca ünlü Tatra Force 6X6 tekerlekli platformuna entegrasyonu olacak. Modern savaş alanlarında baş belası haline gelen İHA ve SİHA tehditlerine karşı geliştirilen bu yeni mobil çözüm, yüksek hareket kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Excalibur International CEO'su Milos Sivara, KORKUT’un akıllı mühimmat kullanımına dikkat çekerek, sistemi bir İHA’yı kendi üretim maliyetine yakın bir bedelle düşürebilen "tek maliyet etkin çözüm" olarak tanımladı.

AVRUPA ORDULARI İÇİN SAVAŞTA KANITLANMIŞ ÇÖZÜMLER

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, bu ortaklığın şirketin küresel endüstriyel ağını genişletme vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı. Akyol, "KORKUT sistemini Tatra platformuyla birleştirerek, müttefik orduların ihtiyaç duyduğu dinamik, güvenilir ve esnek bir savunma kalkanı oluşturuyoruz. Bu işbirliği, ASELSAN’ın savaş meydanlarında rüştünü ispatlamış sensör ve atış kontrol teknolojilerini Avrupa’nın kalbine taşıyor" açıklamasında bulundu.