O Müslüman ülke yer altı kaynaklarını İsrail'e teslim ediyor!

Somaliland'ın bölgedeki yer altı kaynaklarını İsrail'e açacağı bir ticari anlaşma arayışında olduğu bildirildi.

Somaliland Cumhurbaşkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi Reuters'a verdiği röportajda, "İsrail ile yakında bir ticaret anlaşmasına varmayı beklediğini" ve anlaşmanın bir parçası olarak "İsrail'e değerli maden yatakları üzerinde haklar sunmaya hazır olduğunu" söyledi.

Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katıldığı Dubai'den video bağlantısı yoluyla Reuters'e konuşan Somaliland Cumhurbaşkanı Abdullahi, "İsrail ile henüz ikili bir ekonomik anlaşmaya varılmadığını, ancak Somaliland'ın bir ortaklık anlaşması imzalamayı beklediğini" dile getirdi.

Abdullahi "Şu anda İsrail'den ne ticaret ne de yatırım var. Ancak yatırımları ve ticaretleri için yüzde 100 umutluyuz. Yakında iş adamları ve İsrail hükümeti ile temasa geçeceğimizi umuyorum" dedi.

Abdullahi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Somaliland kaynaklar açısından çok zengin bir ülke. Madenler, petrol, gaz, denizcilik, tarım, enerji ve diğer sektörler bulunuyor. Etimiz var, balığımız var, madenlerimiz var ve İsrail'in bunlara ihtiyacı var. Dolayısıyla ticaret bu ana sektörlerden başlayabilir. Sınır yok."

Abdullahi, bunlar karşılığında Somaliland'ın İsrail teknolojisine erişim isteyeceğini ifade etti.

Somaliland yönetimi, bölgedeki maden kaynakları arasında geniş lityum rezervlerinin de bulunduğunu belirtiyor. Suudi Madencilik Şirketi Kilomass 2024 yılında bölgedeki lityum ve diğer önemli madenler için bir keşif anlaşması imzalamıştı.

"Somaliland'ı ilk tanıyan ülke olduğu için İsrail'e minnettar olduğunu" dile getiren Abdullahi, "Somaliland'ın İsrail ile gelecekte askeri iş birliği yapmayı umduğunu" ancak "bölgede İsrail askeri üslerinin kurulmasının görüşülmediğini" söyledi.

Yakında İsrail'i ziyaret edeceğini vurgulayan Abdullahi, İsrail gibi Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'nin de kendilerini nihayetinde tanıma kararı alacağını düşündüğünü dile getirdi.

İsrail 26 Aralık 2025 günü Somaliland'ı resmen tanımıştı.

Bu kararla birlikte İsrail, ayrılıkçı bölgeyi devlet olarak tanıyan ilk ülke olmuştu.

Somaliland, iç savaşın patlak vermesinin ardından 1991 yılında Mogadişu'dan ayrıldığını ilan etti.

Ancak o tarihten bu yana hiçbir BM üyesi devlet tarafından resmen tanınmayan Somaliland, uluslararası alanda federal Somali içinde özerk bir bölge olarak muamele görüyor.

