Sürücüler dikkat! İzmir-Aydın otoyolunda köprü çalışması trafiği tek şeride düşürdü
Karayolları Genel Müdürlüğü, 2026 yılı yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında sürücüleri hayati bir konuda uyardı. Güzergahlar üzerindeki yenileme faaliyetleri nedeniyle hız sınırlarına uyulması istenirken, özellikle İzmir-Aydın Otoyolu'nu kullanacak vatandaşlar için kritik bir düzenleme yapıldı. Torbalı bağlantı yolu üzerindeki köprülerin çelik derzlerinin ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle başlatılan yenileme çalışmaları, trafik akışında geçici değişikliğe yol açtı.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı yolunda İzmir istikameti 2-3. kilometrelerindeki köprü çelik derzlerini yenileme çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü devam ediyor.
İzmit-Yalova yolunun 11-12. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapılan menfez çalışması dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.
Tokat-Niksar yolunun 3-8. ve Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde (Kocayatak Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım, Malatya-Havalimanı yolunun 16-17. kilometrelerinde ise kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Of-Çaykara yolunun 15-18. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Çaykara yönünde ulaşım iki yönlü sağlanıyor.
Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.