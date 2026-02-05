  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İbadethaneler kapatılıyor, oturumlar iptal ediliyor! Atina’da mescitlere kilit Avrupa'dan Ukrayna'ya askeri yığınak! Rusya'dan ilk tepki geldi Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti Kirli ağın ucu Simpsonlar'a uzandı: Epstein dosyası dünyayı sarsıyor! Türkiye ile Mısır arasında sağlık alanında anlaşma imzalandı! Rıza Akpolat duruşmada iddialara cevap vermek yerine hayat hikayesini anlattı Erdoğan Sisi’ye Anadolu kırmızısı TOGG hediye etti! Hedef 15 milyar dolar! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mısır’la yeni dönem mesajı Aile kırmızı çizgimizdir: Oktay Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki!
Yerel Sürücüler dikkat! İzmir-Aydın otoyolunda köprü çalışması trafiği tek şeride düşürdü
Yerel

Sürücüler dikkat! İzmir-Aydın otoyolunda köprü çalışması trafiği tek şeride düşürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sürücüler dikkat! İzmir-Aydın otoyolunda köprü çalışması trafiği tek şeride düşürdü

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2026 yılı yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında sürücüleri hayati bir konuda uyardı. Güzergahlar üzerindeki yenileme faaliyetleri nedeniyle hız sınırlarına uyulması istenirken, özellikle İzmir-Aydın Otoyolu'nu kullanacak vatandaşlar için kritik bir düzenleme yapıldı. Torbalı bağlantı yolu üzerindeki köprülerin çelik derzlerinin ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle başlatılan yenileme çalışmaları, trafik akışında geçici değişikliğe yol açtı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı yolunda İzmir istikameti 2-3. kilometrelerindeki köprü çelik derzlerini yenileme çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmit-Yalova yolunun 11-12. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapılan menfez çalışması dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

 

Tokat-Niksar yolunun 3-8. ve Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde (Kocayatak Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım, Malatya-Havalimanı yolunun 16-17. kilometrelerinde ise kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Of-Çaykara yolunun 15-18. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Çaykara yönünde ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor. 

Yüksekova'da korku dolu anlar! Dev kayalar yola savruldu sürücüler ölümden döndü
Yüksekova'da korku dolu anlar! Dev kayalar yola savruldu sürücüler ölümden döndü

Yerel

Yüksekova'da korku dolu anlar! Dev kayalar yola savruldu sürücüler ölümden döndü

Muş-Kulp karayolu yeniden ulaşıma açıldı
Muş-Kulp karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Aktüel

Muş-Kulp karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Konyaspor'da Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı
Konyaspor'da Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı

Spor

Konyaspor'da Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı

AK Partili isim İzmir'in acınası haldeki yollarına isyan etti!
AK Partili isim İzmir'in acınası haldeki yollarına isyan etti!

Yerel

AK Partili isim İzmir'in acınası haldeki yollarına isyan etti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23