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Yerel Ankara'da iki araç çarpıştı: Yaralılar var
Yerel

Ankara'da iki araç çarpıştı: Yaralılar var

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 05:47:00 -
Ankara'da iki araç çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, saat 22.30 sıralarında, Çubuk-Şabanözü yolu Samurkent mevkiinde meydana geldi. Alperen Eskiavcı yönetimindeki 34 DPH 529 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı yönden giden Emin Yalçın'ın kullandığı 06 Z 7980 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan savrularak şarampole düştü.

Kazada, otomobil sürücüsü Emin Yalçın ve eşi Merve Yalçın ile hafif ticari araçtaki sürücü Alperen Eskiavcı, yolcular; Melek Eskiavcı, Oğuz Kaan Eskiavcı, Emine Taktak ve Gamze Taktak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan sürücü Emin Yalçın Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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