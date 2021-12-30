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Gündem Ankara'da DEAŞ operasyonu!
Gündem

Ankara'da DEAŞ operasyonu!

Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 30 şüpheliye yönelik olarak Ankara TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon neticesinde 23 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 09:39:00 -
Ankara'da DEAŞ operasyonu!

Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığının yaptıkları istihbarat ve risk analiz çalışmaları neticesinde; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları istihbar edilen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları bilgisine ulaşılan yabancı uyruklu 30 şüpheliye yönelik olarak il genelinde Ankara TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon neticesinde 23 şüpheli yakalandı.

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