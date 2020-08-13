  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ankara'da cezaevinden kaçan hükümlü Yozgat'ta yakalandı

Kızını telefonla arayarak "eski eşini öldüreceğini söylediği" öne sürülen firari hükümlü, MOBESE kameralarından tespit edilerek gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 10:30:45 -
Ankara'da cezaevinden kaçan hükümlü Yozgat'ta yakalandı

YOZGAT (AA) - Ankara'da cezaevinden firar eden ve eski eşini öldürmek için Yozgat'ın Sorgun ilçesine geldiği ileri sürülen cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılan E.K. (41), 11 Ağustos'ta Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti.

Kızı K.K'yi telefonla arayan E.K, "eski eşi A.O'yu öldürmek üzere Yozgat'ın Sorgun ilçesine geleceğini" söyledi.

K.K'nin durumu polise bildirmesi üzerine Ankara ve Yozgat emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Mahkemeden alınan koruma kararı üzerine ekipler, A.O. ve çocuklarını istedikleri güvenli başka bir kente yerleştirdi.

Kent güvenlik yönetim sistemi kameralarından firarinin Sorgun Otogarı'na geldiğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla E.K'yi Cumhuriyet Caddesi'nde yakaladı.

Firari hükümlünün yapılan üst aramasında üzerinde A.O'nun ev adresinin yazılı olduğu not kağıdı bulundu.

E.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, polisin titiz çalışması sonucu olası bir kadın cinayetinin önlendiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Ekonomi

Altın fiyatları için çılgın tahmin

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının ons fiyatının 2 bin 300 dolara kadar çıkma ihtimalinin bulunduğunu, bunun da Türkiye'de ..
Başkan resmen duyurdu: Fenerbahçe ile anlaştık
Spor

Başkan resmen duyurdu: Fenerbahçe ile anlaştık

Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso, Mauricio Lemos transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
CHP'den İsrail'e büyük kazık (!)
Siyaset

CHP'den İsrail'e büyük kazık (!)

Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, bugünkü yazısında CHP'de liste dışı kalan Ünal Çeviköz'ün İsrail savunuculuğuna atıfta bulunarak İsrail'in hukuk..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı