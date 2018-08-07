Ankara'da çete operasyonu! 9'u yakalandı!

Organize suç örgütü liderliğinden daha önce hüküm giyen Ş.T, Ankara'nın Haymana ilçesinde bir düğüne katıldığı sırada, kendisinin de aralarında bulunduğu 17 kişi tabanca ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı.

Bu anları görüntüleyerek, sosyal medyada paylaşan şüphelilere yönelik, Haymana Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İncelenen görüntülerde havaya ateş açtığı belirlenen şüphelilerden, aralarında Ş.T'nin de bulunduğu 9'u, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada iki tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.