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Yerel Ankara'da bir huzurevinde yangın çıktı
Yerel

Ankara'da bir huzurevinde yangın çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan özel bir huzurevinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 15:31:00 -
Ankara'da bir huzurevinde yangın çıktı

Mutlukent Mahallesi 1961'inci Sokak'taki özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında bazı huzurevi sakinleri dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edilen 45 huzurevi sakini ve 10 personelden bir kısmına ambulansta müdahale edildi. Bazıları da tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürü Durmuş Ali Daldallı huzurevinde incelemelerde bulundu.

İlk belirlemelere göre yangının binanın giriş katındaki çamaşırhanede başladığı, daha sonra üst katlara sıçradığı tespit edildi.

Hastaneye kaldırılan huzurevi sakinlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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