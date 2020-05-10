  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Ankara'da ayı saldırısı: 1 ölü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hayvan otlatan 60 yaşındaki kadın, ayı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:22:00 -
Ankara'da ayı saldırısı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Beypazarı ilçesine 8 kilometre mesafedeki Kozalan Mahallesi'nde oturan Kamile Çevik, büyükbaş hayvanlarını otlatmak üzere Alan mevkisindeki otlak alana gitti.

Kırsal alandan gelen sesler üzerine bölgeye giden çobanlar, yerde yatan kadının başında bir ayı gördü. Ayıyı korkutarak bölgeden uzaklaştıran çobanlar, jandarmaya haber verdi.

Olay yerinde yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ayı ile uzun süre mücadele veren kadının yaklaşık 100 metre sürüklendiği tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı