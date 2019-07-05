Ankara’da açık havada sinema keyfi başlıyor
Ankara’da 60 gün boyunca 21 farklı noktada açık havada 41 film gösterimi ile Çankayalılar yine nostalji dolu günler yaşatacak.05 Temmuz 2019 Cuma 11:13
Ankara’da 60 gün boyunca 21 farklı noktada açık havada 41 film gösterimi ile Çankayalılar yine nostalji dolu günler yaşatacak. Her yıl sezon filmlerini Çankayalılar ile buluşturan perdede bu yıl “Bizim İçin Şampiyon” ve “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmleri gösterilecek.
Çankaya Belediyesinin açık hava sinema etkinliği, Temmuz ve Ağustos aylarında 60 gün boyunca 21 farklı noktada 41 gösterimle Çankayalılara yine nostalji dolu günler yaşatacak. Her yıl sezon filmleriyle açık havada sinema keyfi yaşatan Belediye, bu yıl Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın başrollerinde oynadığı “Bizim İçin Şampiyon” ve yine başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmlerini Çankayalılar ile buluşturacak. Dikmen bölgesinde 7 farklı noktada gerçekleştirilecek gösterimler, Cebeci, Aşıkpaşa, Küçük Esat, 100. Yıl, Ayrancı, Birlik, Metin Oktay, Çayyolu, Anıttepe, Yaşamkent, Ahlatlıbel, Sancak, Karapınar mahallelerinde Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek.
Dram, biyografi türündeki "Bizim İçin Şampiyon” filmi, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen jokey Halis Karataş ve eşi Begüm Atman’ın büyük aşkını konu ediyor. 1996 yılındaki Gazi Koşusu’nda 2:26:22’lik rekora sahip Bold Pilot’un sahibi Özdemir Atman’ın kızı Begüm Atman ile Bold Pilot’un daimi jokeyi Halis Karataş’ın başarılarına yer verilen filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın rol aldığı film yaşanmış bir aşkı anlatıyor.
Organize İşler filminin devamı olan, yapımı, senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan’a ait olan komedi, aksiyon türündeki Organize İşler Sazan Sarmalı’nın oyuncu kadrosunda ise Erdoğan’ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu gibi isimler yer alıyor.
Açık hava sinema etkinliğinin gösterim takvimi ise şöyle:
ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI
Tüm gösterimler saat 21.00’de başlayacak.
Naci Çakır Pazar Yeri- 10.07.2019 Çarşamba
Aşıkpaşa Pazar Yeri - 12.07.2019 Cuma
Esat Pazar Yeri - 12.07.2019 Cuma
Cebeci Camii Önü - 14.07.2019 Pazar
Metin Oktay Ortaokulu Yanı - 14.07.2019 Pazar
Huzur Pazar Yeri - 17.07.2019 Çarşamba
Dikmen Pazar Yeri - 17.07.2019 Çarşamba
50.Yıl Parkı - 20.07.2019 Cumartesi
Birlik Mahallesi Pazar Yeri -20.07.2019 Cumartesi
Mürsel Uluç Pazar Yeri - 22.07.2019 Pazartesi
100.Yıl Pazar Yeri - 22.07.2019 Pazartesi
Ayrancı Pazar Yeri - 24.07.2019 Çarşamba
Atapark - 24.07.2019 Çarşamba
Anıtpark Konser Alanı- 26.07.2019 Cuma
Ahmet Arif Parkı - 26.07.2019 Cuma
Yaşamkent Kreş Arkası - 27.07.2019 Cumartesi
İsmet İnönü Parkı - 27.07.2019 Cumartesi
Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 29.07.2019 Pazartesi
Sancak Mahallesi Muhtarlık Yanı - 29.07.2019 Pazartesi
Y.Dikmen Mh. 645 Sok. Oran - 31.07.2019 Çarşamba
Akpınar Pazar Yeri (841 Cd.) - 31.07.2019 Çarşamba
BİZİM İÇİN ŞAMPİYON
Tüm Gösterimler Saat 21.00’de başlayacak.
Aşıkpaşa Pazar Yeri - 01.08.2019 Perşembe
Esat Pazar Yeri -01.08.2019 Perşembe
50.Yıl Parkı - 02.08.2019 Cuma
100.Yıl Pazar Yeri - 02.08.2019 Cuma
Huzur Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi
Dikmen Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi
Metin Oktay Ortaokulu Yanı - 05.08.2019 Pazartesi
Ahmet Arif Parkı - 05.08.2019 Pazartesi
Birlik Mah.Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba
Mürsel Uluç Mah. Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba
Cebeci Camii Önü - 19.08.2019 Pazartesi
Y.Dikmen Mah. 645 Sok. Oran - 19.08.2019 Pazartesi
Ayrancı Pazar Yeri - 20.08.2019 Salı
Atapark - 20.08.2019 Salı
Yaşamkent Kreş Arkası - 22.08.2019 Perşembe
Akpınar Pazar Yeri(841 Cd.) - 22.08.2019 Perşembe
Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 23.08.2019 Cuma
Naci Çakır Pazar Yeri - 23.08.2019 Cuma
Sancak Mah. Muh. Arkası - 24.08.2019 Cumartesi
İsmet İnönü Parkı - 24.08.2019 Cumartesi
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