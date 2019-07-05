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Ankara’da açık havada sinema keyfi başlıyor

Ankara’da 60 gün boyunca 21 farklı noktada açık havada 41 film gösterimi ile Çankayalılar yine nostalji dolu günler yaşatacak.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:13
Ankara’da açık havada sinema keyfi başlıyor

Ankara’da 60 gün boyunca 21 farklı noktada açık havada 41 film gösterimi ile Çankayalılar yine nostalji dolu günler yaşatacak. Her yıl sezon filmlerini Çankayalılar ile buluşturan perdede bu yıl “Bizim İçin Şampiyon” ve “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmleri gösterilecek.


Çankaya Belediyesinin açık hava sinema etkinliği, Temmuz ve Ağustos aylarında 60 gün boyunca 21 farklı noktada 41 gösterimle Çankayalılara yine nostalji dolu günler yaşatacak. Her yıl sezon filmleriyle açık havada sinema keyfi yaşatan Belediye, bu yıl Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın başrollerinde oynadığı “Bizim İçin Şampiyon” ve yine başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmlerini Çankayalılar ile buluşturacak. Dikmen bölgesinde 7 farklı noktada gerçekleştirilecek gösterimler, Cebeci, Aşıkpaşa, Küçük Esat, 100. Yıl, Ayrancı, Birlik, Metin Oktay, Çayyolu, Anıttepe, Yaşamkent, Ahlatlıbel, Sancak, Karapınar mahallelerinde Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek.


Dram, biyografi türündeki "Bizim İçin Şampiyon” filmi, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen jokey Halis Karataş ve eşi Begüm Atman’ın büyük aşkını konu ediyor. 1996 yılındaki Gazi Koşusu’nda 2:26:22’lik rekora sahip Bold Pilot’un sahibi Özdemir Atman’ın kızı Begüm Atman ile Bold Pilot’un daimi jokeyi Halis Karataş’ın başarılarına yer verilen filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın rol aldığı film yaşanmış bir aşkı anlatıyor.


Organize İşler filminin devamı olan, yapımı, senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan’a ait olan komedi, aksiyon türündeki Organize İşler Sazan Sarmalı’nın oyuncu kadrosunda ise Erdoğan’ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu gibi isimler yer alıyor.


Açık hava sinema etkinliğinin gösterim takvimi ise şöyle:


ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI


Tüm gösterimler saat 21.00’de başlayacak.


Naci Çakır Pazar Yeri- 10.07.2019 Çarşamba


Aşıkpaşa Pazar Yeri - 12.07.2019 Cuma


Esat Pazar Yeri - 12.07.2019 Cuma


Cebeci Camii Önü - 14.07.2019 Pazar


Metin Oktay Ortaokulu Yanı - 14.07.2019 Pazar


Huzur Pazar Yeri - 17.07.2019 Çarşamba


Dikmen Pazar Yeri - 17.07.2019 Çarşamba


50.Yıl Parkı - 20.07.2019 Cumartesi


Birlik Mahallesi Pazar Yeri -20.07.2019 Cumartesi


Mürsel Uluç Pazar Yeri - 22.07.2019 Pazartesi


100.Yıl Pazar Yeri - 22.07.2019 Pazartesi


Ayrancı Pazar Yeri - 24.07.2019 Çarşamba


Atapark - 24.07.2019 Çarşamba


Anıtpark Konser Alanı- 26.07.2019 Cuma


Ahmet Arif Parkı - 26.07.2019 Cuma


Yaşamkent Kreş Arkası - 27.07.2019 Cumartesi


İsmet İnönü Parkı - 27.07.2019 Cumartesi


Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 29.07.2019 Pazartesi


Sancak Mahallesi Muhtarlık Yanı - 29.07.2019 Pazartesi


Y.Dikmen Mh. 645 Sok. Oran - 31.07.2019 Çarşamba


Akpınar Pazar Yeri (841 Cd.) - 31.07.2019 Çarşamba



BİZİM İÇİN ŞAMPİYON


Tüm Gösterimler Saat 21.00’de başlayacak.


Aşıkpaşa Pazar Yeri - 01.08.2019 Perşembe


Esat Pazar Yeri -01.08.2019 Perşembe


50.Yıl Parkı - 02.08.2019 Cuma


100.Yıl Pazar Yeri - 02.08.2019 Cuma


Huzur Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi


Dikmen Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi


Metin Oktay Ortaokulu Yanı - 05.08.2019 Pazartesi


Ahmet Arif Parkı - 05.08.2019 Pazartesi


Birlik Mah.Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba


Mürsel Uluç Mah. Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba


Cebeci Camii Önü - 19.08.2019 Pazartesi


Y.Dikmen Mah. 645 Sok. Oran - 19.08.2019 Pazartesi


Ayrancı Pazar Yeri - 20.08.2019 Salı


Atapark - 20.08.2019 Salı


Yaşamkent Kreş Arkası - 22.08.2019 Perşembe


Akpınar Pazar Yeri(841 Cd.) - 22.08.2019 Perşembe


Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 23.08.2019 Cuma


Naci Çakır Pazar Yeri - 23.08.2019 Cuma


Sancak Mah. Muh. Arkası - 24.08.2019 Cumartesi


İsmet İnönü Parkı - 24.08.2019 Cumartesi

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:13
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