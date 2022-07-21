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Yerel Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın!
Yerel

Ankara'da 7 katlı apartmanda korkutan yangın!

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 21:51:00 - 2022-07-21 21:55:25

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede daireyi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürdü

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, alevlerin yükseldiği dairedeki yangını güçlükle söndürdü. Polis ekipleri bu sırada çevrede güvenlik önlemi aldı.

 

İnceleme başlatıldı

Yangında, dairede maddi hasar oluşurken ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda belirlenecek.

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