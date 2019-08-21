Ankara'da '12 Eylül' faşizmi! Cuntanın yönetmeliği yürürlüğe girdi
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi 12 Eylül cuntasının 1982 tarihli kılık kıyafet yönetmeliğini yürürlüğe soktu. Yönetmelikte "Baş daima açık bulundurulur" ifadesi dikkat çekti.21 Ağustos 2019 Çarşamba 02:08
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan CHP’li Mansur Yavaş, 12 Eylül darbecilerinin icat ettiği “Kılık, Kıyafet Yönetmeliğini” tekrar yürürlüğe soktu.
Sakal yasaklandı
Başörtüsünün yasaklandığ o yönetmelik erkekler için sakalı yasaklarken, "baş daima açık bulundurulur" ifadesi dikkat çekti.
Başörtüsü de yasaklanacak mıydı?
Kadınlar için olan 'başı açık' bölümünün eklenmemesi, "başörtüsü yasağının kaldırılmasaydı başörtüsü de yasaklanacak mıydı?"sorusunu akıllara getirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına gönderilen yönetmelik:
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