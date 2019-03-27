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Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması

Ankara Valiliği, 31 Mart günü kentte 19 bin 553 polis ve 2 bin 663 jandarma personelinin görev yapacağını açıkladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:09
Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması

Ankara Valiliği, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere yönelik tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nin huzur ve güven içinde, tam bir tarafsızlıkla gerçekleşmesi ve vatandaşlarımızın hür iradesini hiçbir baskı ya da tesir altında kalmadan sandığa yansıtabilmesi/ortaya koyabilmesi amacıyla Valiliğimizce Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

İlimiz genelinde 1.706 oy verme alanındaki 12.194 sandıkta 19.538 polis ve 2.663 jandarma olmak üzere toplam 22.201 güvenlik görevlisi, seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir. Kolluk güçlerince sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında, Yüksek Seçim Kurulu, İl ve İlçe Seçim Kurulları çevrelerinde, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde güvenlik tedbirleri artırılmıştır.

Valilik Seçim Koordinasyon Merkezi’nin yanı sıra Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, elektrik-enerji, iletişim, doğal gaz, sağlık, itfaiye, ulaştırma, su şebekeleri ile görevli kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan koordinasyon merkezleri 7/24 saat esasına göre görev yapacaklardır.
Enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması, trafoların bakımı ve idamesi kapsamında TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü ile Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerekli tedbirler alınmış, jeneratör takviyeleri yapılmıştır.
Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Türk Telekom Ankara Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve diğer ilgili kurumlar, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmek üzere gereken tüm tedbirleri almıştır.

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri, 30-31 Mart 2019 tarihlerinde vatandaşlarımızın müracaatlarına cevap vermek üzere mesai yapacaktır. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacaktır. İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasaktır. Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacaktır. Bu hususların uygulanmasında halkımızın görevli kurum ve personele gerekli desteği vermesi önem arz etmektedir."

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:09
  1. Ankara Valiliği
  2. yerel seçim

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