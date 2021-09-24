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Gündem Ankara Valiliği duyurdu! Görevden uzaklaştırıldı
Gündem

Ankara Valiliği duyurdu! Görevden uzaklaştırıldı

Ankara Valiliği, Mamak'ta "ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu" iddiası üzerine öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 21:07:00 -
Ankara Valiliği duyurdu! Görevden uzaklaştırıldı

Ankara Valiliği, Mamak'ta "ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu" iddiası üzerine öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden 'ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu' iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup, konuyla ilgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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