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Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 2019, başvuruları ne zaman?

Ankara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı son dakika sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Ankara Üniversitesi tarafından yayınlanan personel alımı ilanına göre, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 132 sözleşmeli personel alımı yapacak. AÜ personel alım başvuru şartlarına göre, 2018 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlardan iki tanesidir. İşte Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına ilişkin son dakika detayları…

19 Mart 2019 Salı 11:32
Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 2019, başvuruları ne zaman?

Ankara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı son dakika sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Ankara Üniversitesi tarafından yayınlanan personel alımı ilanına göre, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 132 sözleşmeli personel alımı yapacak. AÜ personel alım başvuru şartlarına göre, 2018 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlardan iki tanesidir. İşte Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına ilişkin son dakika detayları…

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 132 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuru şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) 2018 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4)Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerininn feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için istenilen belgeler

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1) Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.) 

2) 1 adet vesikalık fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.) 

3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi, 

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı) ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ANKARA adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:32
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