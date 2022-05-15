Ankara Üniversitesi Rektörlüğü adım attı! Dini değerlerle alay edilen rezil etkinlik için inceleme başlatıldı

yeniakit.com.tr

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin organize ettiği, Müslümanların değerleri ile alay edilen "inek bayramı" adlı rezil etkinliğe tepkiler çığ gibi büyürken, üniversite yönetimi de harekete geçti. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, etkinlik için hem disiplin hem de adli inceleme başlatıldığını belirtti.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte kürsüye cübbe ve sarık takıp, imam rolü ile çıkan bir hadsiz, Müslümanların değerleri ile alay etti. Okulun dini hassasiyeti olan öğrencileri etkinliğin düzenlendiği salona girerek salondakilere tepki gösterdi. Üniversitenin güvenlik personeli, dini değerlerle alay edenleri değil tepki gösterenleri dışarı çıkarttı.

Öte yandan fakülte dekanı da rezil etkinliğin düzenlendiği salonu terk ederek tepkisini ortaya koydu.

Rektörlük harekete geçti! 'Asla tasvip edilemeyecek olay'

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, dini değerlerle alay edilen etkinlik için hem disiplin hem de adli inceleme başlatıldığını duyurdu:

Rektörlükten yapılan açıklama şöyle:

Perşembe günü (12/05/2022) Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenen etkinlik esnasında fakültemiz ve üniversitemiz ilkeleri ile bağdaşmayan ve asla tasvip edilemeyecek olay ile ilgili olarak hem disiplin hem de adli inceleme başlatılmış olup, sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır.



