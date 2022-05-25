Ankara polisi kaçakçılara göz açtırmadı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde artan kaçakçılık olayları üzerine başlattığı operasyonlar kapsamında çok sayıda kaçak sigara, akaryakıt ve sahte bandrollere el koydu.
YENİ AKİT ANKARA
Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonların bilançosunu açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü 16-22 Mayıs tarihlerinde Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda operasyona imza attı. Kaçakçılık yapan 48 şahsı gözaltına alırken, çok sayıda ürüne de el koydu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik 16 - 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 48 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonlarda; 2.238.500 adet dolu makaron, - 640.000 adet boş makaron, - 54.303 litre karışımlı akaryakıt, - 4.105 adet tıbbi ilaç, - 3.190 kg tütün, - 1.140 adet elektronik/muhtelif eşya, - 1.320 paket kaçak sigara, - 800 adet sahte bandrol, - 168 adet sikke, - 10 adet cep telefonu, - 5 adet sigara sarma makinesi ele geçirilmiştir.”