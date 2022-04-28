Ankara polisi kaçak sigaraya izin vermedi

YENİ AKİT ANKARA

Ankara polisi yası dışı yollarla kaçak sigara üreten ve piyasaya süren sigara kaçakçılarına karşı operasyon düzenledi.

Son günlerde kaçak sigara üretme, bu sigaraları yasadışı yollarla piyasaya sürerek haksız kazanç elde etme olayları gittikçe artmaya başladı. Başkentin göbeğinde, sigara satış kurallarının hiçe sayıldığı, 18 yaş altı uygulamasının dahi gözetilmediği, açıktan satışlar yapılmaya başlandı. Kızılay’ın en işlek cadde ve sokaklarında, güvenlik güçleri ve zabıtaların gözü önünde, “Tütün ve tütün mamulleri ile nargile malzemeleri” satıyor görüntüsü altında kaçak açık sigara satışı, açık ambalajlı tane sigara satışları yapılır oldu. bu yasadışı sigara satıcılarına aman vermeyen Ankara Emniyet Müdürlüğü bataklığı kökünden kurutmak için bu kaçakçıların depolarına baskınlar düzenledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 27.04.2022 günü ilimiz Altındağ, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan 3 depoya düzenlenen operasyonda, 3.985.000 adet bos makaron, 195.000 adet doldurulmuş makaron, 1.550 adet sahte bandrol, 500 kg sahte bandrollü tütün, 50 kg gümrük kaçağı nargile tütünü, 2 adet sigara sarma makinesi ve 2 adet hava kompresörü ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatılmıştır.” ifadeleri kullanılırken ele geçirilen yasadışı ürünlere ilişkin görüntüler paylaşıldı.