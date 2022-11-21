Ankara Müftüsü'nden tüyleri diken diken eden konuşma! Hadis inkarcılarına öyle bir cevap verdi ki...

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Katıldığı hafızlık icazet töreninde konuşan Ankara Müftüsü Hasan Çınar, hadis inkarcılarına sert ifadelerle cevap verdi.

Hadis inkarcısı sözde ilahiyatçılara seslenen Çınar, "Zaman zaman ortaya çıkıp, alimlerimizi itibarsızlaştırmaya çalışanlar, hadisleri yok sayanlar hatta biraz daha ileri giderek Kur'an ayetlerini inkar edenler, kusura bakmasınlar. Allah onları ıslah etsin. Bir an önce kendilerine gelsinler, benim cennet vatanımın insanı, ehl-i sünnetin yolunda bir nesildir Allah'ın izniyle." dedi.

Çınar, hafız olan gençleri işaret ederek, "Bu pırıl pırıl gençlerimiz ömürleri boyunca vatanlarına hizmet edip, koruyacaktır." ifadelerini kullandı.

"Kimse gençliğimizin ve cami cemaatimizin itikadını, imanını bozamayacaktır" diyen Çınar, "Biz seferdeyiz, zafer Allah'a aittir." mesajı verdi.