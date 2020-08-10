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Eğitim

Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları yüzdelik dilimleri

LGS 2020 tercih sonuçları açıklandı. Yerleştirmeye Esas 1. nakil tercih başvuruları bugün itibariyle başlıyor. 14 Ağustos'a kadar başvurular alınacak. Ankara'da Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi tercih edecek olan öğrenciler Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları yüzdelik dilimleri ve taban puanlarını araştırıyor. İşte Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları yüzdelik dilimleri

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:50:00 -
Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları yüzdelik dilimleri

LGS boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri e-okul sistemi üzerinden yayınlandı. Ankara'da yaşayan ve Ankara'da eğitim almak isteyen lise öğrencileri Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları yüzdelik dilimlerini sorguluyor. 

MEB LGS tercihleri kapsamında 2020 yılında 212.485 öğrenci sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına girmeye hak kazandı. LGS yerleştirme sonuçlarına göre, Anadolu İmam Hatip Lisesine yerleşen öğrencilerin %52,66’sı LGS 1. tercihinde seçtiği okula, yerleştiği açıklandı. 2019 yılında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleşen öğrencilerin %41’i 1. tercihlerindeki bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yerleşirken 2020 LGS yerleştirme sonuçlarına göre bu oran bu yıl %42,81’e çıkmış oldu.

Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları yüzdelik dilimleri

Tüm İllerdeki Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları için tıklayın

Lise nakil işlemleri tercih başvuruları ne zaman?

LGS tercih sonuçları bugün açıklandı. Oratöğretim öğrencileri 2020-2021 eğitim ve öğretim hayatlarına başlayacak. LGS yerleştirme sonuçlarına göre yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ise tercih süresi devam edecek. Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılabilecek. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak. 2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 24 Ağustos'ta erişime açılacak. Tercih sürecinde boş kontenjanları sorgulamak için e okul sisteminden faydalanacak.Tercih sürecinde boş kontenjanları sorgulamak için e okul sisteminden faydalanılacak.

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