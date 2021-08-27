Ankara KYK yurtları nerede var? KYK yurt adresleri Ankara’da KYK kız yurdu erkek yurdu nerede?
Ankara KYK yurtları araştırılıyor. KYK yurt başvuruları 2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanacak olması nedeniyle üniversite kayıtlarını yaptıracak olan adaylar tarafından merak ediliyor. Yurt olarak KYK yurtlarında kalacak olan öğrenciler bir yandan da KYK yurt adreslerini sorgulamaya başladı. Peki Ankara KYK yurtları nerede var? KYK yurt adresleri Ankara’da KYK kız yurdu erkek yurdu nerede?
Ankara KYK yurtları! Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci üniversiteler eğitimlerine uzaktan olarak devam etti. Salgın nedeniyle üniversiteler uzaktan eğitim gerçekleştirdiğinden GSB KYK yurt başvuruları yapılamadı. 2021 2022 eğitim öğretim yılında üniversiteler yüz yüze eğitimle geçecek olması hasebiyle üniversite tercihinde bulunlar da KYK yurt adreslerini sorgular oldu. Peki 2021 KYK yurtları ne zaman açılacak? GSB KYK yurtları nerede var? KYK yurtları Ankara nerede var? Ankara KYK yurdu sorgula. İşte GSB KYK yurt adresleri ve telefon numaraları…
Ankara KYK yurtları haberi… ÖSYM 2021 YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar şimdi de tercih listesini yazdıkları illerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yani KYK yurtlarını araştırmaya başladı. Üniversitelerin 2019-2020 eğitim öğretim yılında korona salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte KYK yurtlarında kalan öğrenciler de memleketlerine dönerek eğitimlerini uzaktan olarak gerçekleştirdi. 2021-221 eğitim öğretim yılında ise üniversiteler bazı bölümler hariç tümden uzaktan eğitimle bu eğitim öğretim yılını tamamladı.
Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte hem orta öğretim hem de üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı. Zira MEB 6 Eylül’de tüm okulların yüz yüze eğitimle açılacağını açıklarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.” müjdesini verdi. Üniversitelerin açılacak olması nedeniyle de KYK yurtları da sorgulanır oldu. En çok aranan il ile Ankara oldu. Peki İstanbul’da KYK yurdu nerede var? İstanbul KYK yurdu var mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurdu nerede? Ankara KYK yurt adresi. İşte Ankara KYK yurtları ve KYK Ankara adresleri ile KYK yurt adresleri telefon numaraları Avrupa ve Asya yakası…
Ankara KYK yurtları
BAŞKENT YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 310-20-90
Faks: 03123091230
Adres :: HACI BAYRAM MAH. ÇANKIRI CAD. MALİYE MESLEK SOK. NO:5: 06030
ŞERİFE BACI YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 342-10-45
Faks: 03123418404
Adres :: ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ 659.CAD.N0:8-10 DIŞKAPI ALTINDAĞ ANKARA
YUNUS EMRE YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 310-32-44
Faks: 03123103245
Adres :: HACI BAYRAM MAH. ÇANKIRI CAD. NO.33 ULUS ALTINDAĞ / ANKARA
ANKARA HACI BAYRAM-I VELİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 312-2699
Faks: 03123126998
Adres :: HACI BAYRAM MAH. ÇANKIRI CD.NO 14 ULUS ANKARA
TACEDDİN VELİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 363-41-33
Faks: 03123626701
Adres :: HACETTEPE MAHALLESİ HACI BAYRAM BULVARI NO:40 ALTINDAĞ/ANKARA
HÜSEYİN GAZİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 502-40-34
Faks: 03125024031
Adres :: Zübeyde Hanım Mahallesi 643 Sokak No: 3/19 Altındağ/ANKARA
GÜVENLİK YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 467-75-22
Faks: 03124677522
Adres :: REMZİ OĞUZ ARIK MAH.GÜVENLİK CAD. NO:37 AŞAĞI AYRANCI/ÇANKAYA-ANKARA
CEBECİ ERKEK YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 563-03-31
Faks: 03123626338
Adres :: ERZURUM MAHALLESİ DUMLUPINAR CADDESİ GEÇİM SOK. NO:14 ÇANKAYA A
SEYRAN YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 434-01-67
Faks: 03124345118
Adres :: KÜLTÜR MAHALLESİ, LİBYA CAD. NO:42-44 AHMETLER . BECERİKLİ SOKAK NO:14/A AHMETLER ÇANKAYA/ANKARA
CEBECİ KIZ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 362-29-78
Faks: 03123620601
Adres :: CEMAL GÜRSEL CADDESİ NO:71 CEBECİ
TAHSİN BANGUOĞLU YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 287-5778
Faks: 03122873899
Adres :: Söğütözü Mah. 2180. Cad. (Eski 2'nci Cad.) No. 15 Çankaya/ANKARA
MAHMUT NEDİM ZAPÇI YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 431-24-33
Faks: 03124315019
Adres :: KIBRIS CAD ÇAMKORU SOK NO:25-30 TOPRAKLIK/ANKARA
YENİŞEHİR YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 418-81-00
Faks: 03124259177
Adres :: KAVAKLIDERE Mah. Karanfil Sok. YENİŞEHİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU Apt. No:75/0 MERKEZ/ÇANKAYA/ANKARA
NENEHATUN YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 213-01-60
Faks: 03122130160
Adres :: EMEK MAHALLESİ 15. CADDE NO: 44 - 46 ÇANKAYA / ANKARA
EMİNE ŞERİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(552) 905-12-15
Faks: 05529051214
Adres :: ÜNİVERSİTELER MAH. HACETTEPE KAMPÜSÜ 1596. CAD. NO:3/A ÇANKAYA / ANKARA
OSMAN TAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon :
Faks: -
Adres :: OĞUZLAR MAH. AVUKAT ÖZDEMİR SOKAK NO:3 ÇANKAYA/ANKARA
ÇUBUK ULUBEY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 837-48-80
Faks: 03128371890
Adres :: Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:2 Çubuk / ANKARA
FATMA HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 837-70-82
Faks: 03128377574
Adres :: Yıldırım Beyazıt Mah. Ağrı Sok. No:3 Çubuk/ANKARA
HAYMANA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 551-70-01
Faks: -
Adres :: YENİ Mah. ESKİ ANKARA YOLU Cad. No: 18 / 1 HAYMANA / ANKARA
HAFIZ MUSTAFA SÜMER ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 785-12-50
Faks: 03127856037
Adres :: NASUHPAŞA MAHALLESİ AYHAN SÜMER CADDESİ NO. 12 NALLIHAN/ANKARA
POLATLI YURDU
Tipi : Karma
Telefon : 0(312) 623-01-19
Faks: 03126230545
Adres :: M.Akif Mah. Necmettin Erbakan Blv. TOKİ 2. Etap C1/4 - C1/5 Polatlı/ ANKARA
ŞEREFLİKOÇHİSAR YURDU
Tipi : Karma
Telefon : 0(312) 687-95-52
Faks: 0(312) 6879554
Adres :: YEŞİLOVA MAHALLESİ E90 KARAYOLU CADDESİ NO:48 ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA
MEHMET AKİF YURDU(ANKARA)
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 212-61-14
Faks: 03122236293
Adres :: BEŞTEPE MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. NO:3 YENİMAHALLE-ANKARA
GAZİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 212-81-60
Faks: 03122128165
Adres :: EMNİYET Mah. BANDIRMA Cad. 1. BLOK Sit. KIZ ÖĞR.YURDU Apt. No: 11 A / 101 MERKEZ-MERKEZ / YENİMAHALLE / ANKARA Bina Kodu: 908304
HACI ÖMER SABANCI YURDU(ANKARA)
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 222-60-57
Faks: 03122223402
Adres :: EMNİYET MAH. BOĞAZİÇİ SOK. NO:4 YENİMAHALLE ANKARA
ZÜBEYDE HANIM YURDU(ANKARA)
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 212-17-74
Faks: 03122224415
Adres :: BEŞTEPELER MAH. MERİÇ SOK. NO:9 BEŞTEPE YENİMAHALLE/ANKARA
BEŞTEPE YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 212-53-66
Faks: 03122159709
Adres :: Beştepeler Mah. Meriç Sok. No:11 Yenimahalle/ANKARA
YENİMAHALLE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 336-00-78
Faks: -
Adres :: YEŞİLEVLER Mah. 934 Cad. No: 2 / 2 MERKEZ-MERKEZ / YENİMAHALLE / ANKARA Bina Kodu: 29131013
GÖLBAŞI ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(312) 484-87-95
Faks: 03124841015
Adres :: KAMPÜS İÇİ BLOKLAR:ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖLBAŞI YERLEŞKESİ BAHÇELİEVLER MAH. 35.CADDE NO:1 /F 06830 GÖLBAŞI
MİLLİ İRADE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 484-94-73
Faks: 03124841649
Adres :: Bahçelievler Mahallesi 35. Cadde No:4/B Gölbaşı / ANKARA
GÖLBAŞI ŞEHİT ÖZEL HAREKATÇILAR ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 485-17-45
Faks: 03124845202
Adres :: BAHÇELİEVLER MAH.35.CAD.NO:4/A GÖLBAŞI/ANKARA
SAİME KADIN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 319-02-28
Faks: -
Adres :: ALTINEVLER MAH. PLEVNE CAD. NO:73 MAMAK/ANKARA
BAĞLICA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(312) 234-20-10
Faks: 03122342080
Adres :: BAĞLICA MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:22/A ETİMESGUT/ANKARA
KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
KYK yurt başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak olup başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.