Ankara KYK yurtları nerede var? KYK yurt adresleri Ankara’da KYK kız yurdu erkek yurdu nerede?

Ankara KYK yurtları! Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci üniversiteler eğitimlerine uzaktan olarak devam etti. Salgın nedeniyle üniversiteler uzaktan eğitim gerçekleştirdiğinden GSB KYK yurt başvuruları yapılamadı. 2021 2022 eğitim öğretim yılında üniversiteler yüz yüze eğitimle geçecek olması hasebiyle üniversite tercihinde bulunlar da KYK yurt adreslerini sorgular oldu. Peki 2021 KYK yurtları ne zaman açılacak? GSB KYK yurtları nerede var? KYK yurtları Ankara nerede var? Ankara KYK yurdu sorgula. İşte GSB KYK yurt adresleri ve telefon numaraları…

Ankara KYK yurtları haberi… ÖSYM 2021 YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar şimdi de tercih listesini yazdıkları illerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yani KYK yurtlarını araştırmaya başladı. Üniversitelerin 2019-2020 eğitim öğretim yılında korona salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte KYK yurtlarında kalan öğrenciler de memleketlerine dönerek eğitimlerini uzaktan olarak gerçekleştirdi. 2021-221 eğitim öğretim yılında ise üniversiteler bazı bölümler hariç tümden uzaktan eğitimle bu eğitim öğretim yılını tamamladı.

Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte hem orta öğretim hem de üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı. Zira MEB 6 Eylül’de tüm okulların yüz yüze eğitimle açılacağını açıklarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.” müjdesini verdi. Üniversitelerin açılacak olması nedeniyle de KYK yurtları da sorgulanır oldu. En çok aranan il ile Ankara oldu. Peki İstanbul’da KYK yurdu nerede var? İstanbul KYK yurdu var mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurdu nerede? Ankara KYK yurt adresi. İşte Ankara KYK yurtları ve KYK Ankara adresleri ile KYK yurt adresleri telefon numaraları Avrupa ve Asya yakası…

Ankara KYK yurtları

BAŞKENT YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 310-20-90

Faks: 03123091230

Adres :: HACI BAYRAM MAH. ÇANKIRI CAD. MALİYE MESLEK SOK. NO:5: 06030

ŞERİFE BACI YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 342-10-45

Faks: 03123418404

Adres :: ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ 659.CAD.N0:8-10 DIŞKAPI ALTINDAĞ ANKARA

YUNUS EMRE YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 310-32-44

Faks: 03123103245

Adres :: HACI BAYRAM MAH. ÇANKIRI CAD. NO.33 ULUS ALTINDAĞ / ANKARA

ANKARA HACI BAYRAM-I VELİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 312-2699

Faks: 03123126998

Adres :: HACI BAYRAM MAH. ÇANKIRI CD.NO 14 ULUS ANKARA

TACEDDİN VELİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 363-41-33

Faks: 03123626701

Adres :: HACETTEPE MAHALLESİ HACI BAYRAM BULVARI NO:40 ALTINDAĞ/ANKARA

HÜSEYİN GAZİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 502-40-34

Faks: 03125024031

Adres :: Zübeyde Hanım Mahallesi 643 Sokak No: 3/19 Altındağ/ANKARA

GÜVENLİK YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 467-75-22

Faks: 03124677522

Adres :: REMZİ OĞUZ ARIK MAH.GÜVENLİK CAD. NO:37 AŞAĞI AYRANCI/ÇANKAYA-ANKARA

CEBECİ ERKEK YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 563-03-31

Faks: 03123626338

Adres :: ERZURUM MAHALLESİ DUMLUPINAR CADDESİ GEÇİM SOK. NO:14 ÇANKAYA A

SEYRAN YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 434-01-67

Faks: 03124345118

Adres :: KÜLTÜR MAHALLESİ, LİBYA CAD. NO:42-44 AHMETLER . BECERİKLİ SOKAK NO:14/A AHMETLER ÇANKAYA/ANKARA

CEBECİ KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 362-29-78

Faks: 03123620601

Adres :: CEMAL GÜRSEL CADDESİ NO:71 CEBECİ

TAHSİN BANGUOĞLU YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 287-5778

Faks: 03122873899

Adres :: Söğütözü Mah. 2180. Cad. (Eski 2'nci Cad.) No. 15 Çankaya/ANKARA

MAHMUT NEDİM ZAPÇI YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 431-24-33

Faks: 03124315019

Adres :: KIBRIS CAD ÇAMKORU SOK NO:25-30 TOPRAKLIK/ANKARA

YENİŞEHİR YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 418-81-00

Faks: 03124259177

Adres :: KAVAKLIDERE Mah. Karanfil Sok. YENİŞEHİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU Apt. No:75/0 MERKEZ/ÇANKAYA/ANKARA

NENEHATUN YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 213-01-60

Faks: 03122130160

Adres :: EMEK MAHALLESİ 15. CADDE NO: 44 - 46 ÇANKAYA / ANKARA

EMİNE ŞERİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(552) 905-12-15

Faks: 05529051214

Adres :: ÜNİVERSİTELER MAH. HACETTEPE KAMPÜSÜ 1596. CAD. NO:3/A ÇANKAYA / ANKARA

OSMAN TAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon :

Faks: -

Adres :: OĞUZLAR MAH. AVUKAT ÖZDEMİR SOKAK NO:3 ÇANKAYA/ANKARA

ÇUBUK ULUBEY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 837-48-80

Faks: 03128371890

Adres :: Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:2 Çubuk / ANKARA

FATMA HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 837-70-82

Faks: 03128377574

Adres :: Yıldırım Beyazıt Mah. Ağrı Sok. No:3 Çubuk/ANKARA

HAYMANA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 551-70-01

Faks: -

Adres :: YENİ Mah. ESKİ ANKARA YOLU Cad. No: 18 / 1 HAYMANA / ANKARA

HAFIZ MUSTAFA SÜMER ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 785-12-50

Faks: 03127856037

Adres :: NASUHPAŞA MAHALLESİ AYHAN SÜMER CADDESİ NO. 12 NALLIHAN/ANKARA

POLATLI YURDU

Tipi : Karma

Telefon : 0(312) 623-01-19

Faks: 03126230545

Adres :: M.Akif Mah. Necmettin Erbakan Blv. TOKİ 2. Etap C1/4 - C1/5 Polatlı/ ANKARA

ŞEREFLİKOÇHİSAR YURDU

Tipi : Karma

Telefon : 0(312) 687-95-52

Faks: 0(312) 6879554

Adres :: YEŞİLOVA MAHALLESİ E90 KARAYOLU CADDESİ NO:48 ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA

MEHMET AKİF YURDU(ANKARA)

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 212-61-14

Faks: 03122236293

Adres :: BEŞTEPE MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. NO:3 YENİMAHALLE-ANKARA

GAZİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 212-81-60

Faks: 03122128165

Adres :: EMNİYET Mah. BANDIRMA Cad. 1. BLOK Sit. KIZ ÖĞR.YURDU Apt. No: 11 A / 101 MERKEZ-MERKEZ / YENİMAHALLE / ANKARA Bina Kodu: 908304

HACI ÖMER SABANCI YURDU(ANKARA)

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 222-60-57

Faks: 03122223402

Adres :: EMNİYET MAH. BOĞAZİÇİ SOK. NO:4 YENİMAHALLE ANKARA

ZÜBEYDE HANIM YURDU(ANKARA)

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 212-17-74

Faks: 03122224415

Adres :: BEŞTEPELER MAH. MERİÇ SOK. NO:9 BEŞTEPE YENİMAHALLE/ANKARA

BEŞTEPE YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 212-53-66

Faks: 03122159709

Adres :: Beştepeler Mah. Meriç Sok. No:11 Yenimahalle/ANKARA

YENİMAHALLE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 336-00-78

Faks: -

Adres :: YEŞİLEVLER Mah. 934 Cad. No: 2 / 2 MERKEZ-MERKEZ / YENİMAHALLE / ANKARA Bina Kodu: 29131013

GÖLBAŞI ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(312) 484-87-95

Faks: 03124841015

Adres :: KAMPÜS İÇİ BLOKLAR:ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖLBAŞI YERLEŞKESİ BAHÇELİEVLER MAH. 35.CADDE NO:1 /F 06830 GÖLBAŞI

MİLLİ İRADE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 484-94-73

Faks: 03124841649

Adres :: Bahçelievler Mahallesi 35. Cadde No:4/B Gölbaşı / ANKARA

GÖLBAŞI ŞEHİT ÖZEL HAREKATÇILAR ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 485-17-45

Faks: 03124845202

Adres :: BAHÇELİEVLER MAH.35.CAD.NO:4/A GÖLBAŞI/ANKARA

SAİME KADIN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 319-02-28

Faks: -

Adres :: ALTINEVLER MAH. PLEVNE CAD. NO:73 MAMAK/ANKARA

BAĞLICA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(312) 234-20-10

Faks: 03122342080

Adres :: BAĞLICA MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:22/A ETİMESGUT/ANKARA

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak olup başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.