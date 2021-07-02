Ankara Kuzeykent TOKİ kura sonuçları TOKİ Ankara Kuzeykent kurası çekiliş sonuçları
TOKİ Ankara Kuzeykent kura sonuçları açıklandı mı? Ankara Kuzeykent TOKİ konut belirleme kura sonuçları haberleri. Ankara Kuzeykent TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Ankara Kuzeykent TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Ankara Kuzeykent konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Ankara Kuzeykent TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Ankara Kuzeykent kura sonucu sorgulama…
Ankara Kuzeykent TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Ankara Kuzeykent TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Ankara Kuzeykent konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Ankara Kuzeykent TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Ankara Kuzeykent kura sonucu sorgulama…
Ankara Kuzeykent TOKİ 3+1 kura sonuçları
Mahmut Ortaç
Merve Satılmış
Görkem Kocaoğlu
Defne Efe
Uğur Çabuk
Turgut Oruçoğlu
Kübra Eroğlu
Filiz Gündoğdu
Özkan Baykan
Ayhan Bal
Halil İbrahim Durdu
Mehmet Fatih Demirel
Kemal Atmaca
Onur Karlı
Ali Akgüneş
Taha Yasin Tıraş
Vahit Demir TOKİ'den ev kazanan bazı isimler olmuştur.
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