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Ekonomi Ankara Kuzeykent TOKİ kura sonuçları TOKİ Ankara Kuzeykent kurası çekiliş sonuçları
Ekonomi

Ankara Kuzeykent TOKİ kura sonuçları TOKİ Ankara Kuzeykent kurası çekiliş sonuçları

TOKİ Ankara Kuzeykent kura sonuçları açıklandı mı? Ankara Kuzeykent TOKİ konut belirleme kura sonuçları haberleri. Ankara Kuzeykent TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Ankara Kuzeykent TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Ankara Kuzeykent konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Ankara Kuzeykent TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Ankara Kuzeykent kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-07-02 11:09:00 - 2021-07-02 11:18:32
Ankara Kuzeykent TOKİ kura sonuçları TOKİ Ankara Kuzeykent kurası çekiliş sonuçları

Ankara Kuzeykent TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Ankara Kuzeykent TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Ankara Kuzeykent konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Ankara Kuzeykent TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Ankara Kuzeykent kura sonucu sorgulama…

Ankara Kuzeykent TOKİ 3+1 kura sonuçları

Mahmut Ortaç

Merve Satılmış

Görkem Kocaoğlu

Defne Efe

Uğur Çabuk

Turgut Oruçoğlu

Kübra Eroğlu

Filiz Gündoğdu

Özkan Baykan

Ayhan Bal

Halil İbrahim Durdu

Mehmet Fatih Demirel

Kemal Atmaca

Onur Karlı

Ali Akgüneş

Taha Yasin Tıraş

Vahit Demir TOKİ'den ev kazanan bazı isimler olmuştur.

TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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