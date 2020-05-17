Ankara Kuşu'na FETÖ davası

Hazırlanan iddianamede Oktay Yaşar hakkında bu aşamada terör örgütü üyeliğinden dava açmaya yeterli delil elde edilmediği bildirildi.

Ankara Başsavcılığı, sosyal medyada Ankara Kuşu adlı hesabın sahibi Oktay Yaşar hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla dava açtı. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın iddianamesinde şu aşamada terör örgütü üyeliği suçundan dava açmayı gerektirir delil elde edilemediği de bildirildi.

FETÖ elebaşını mağdur gibi göstermeye çalıştı

İddianamede Oktay Yaşar’ın bu paylaşımlarla FETÖ elebaşı Gülen’i mağdur göstermeye çalıştığı, eylemlerini de meşru göstermek amacı içeren beyanlar olduğu tespiti yapıldı.

Şüpheli Oktay Yaşarın şu aşamada silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, terör örgütü propagandası yaptığının belirtildiği iddianamede Birden farklı tarihte zincirleme olarak yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığının sabit olduğu, her ne kadar şüphelinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği görülse de terör Örgütü liderini mağdur göstermeye çalışan ve bu örgütü ile liderinin eylemlerini meşru göstermek amacı içeren propaganda konusu paylaşımları sebebiyle üzerine atılı suç ile ilgili olarak hakkında kamu davası açmaya yeter şüphenin oluştuğu anlaşılmıştır denildi.

İddianamede davaya konu olan, Oktay Yaşar’ın "oktayyasar" kullanıcı adıyla aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden 6 Nisan 2015 tarihinde "Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor", 7 Şubat 2015 tarihinde "Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış", 3 Şubat 2015 tarihinde "Fetullah Gülen gözyaşlarını tutamadı" şeklinde paylaşımlar da yer aldı.