Ankara kulüplerinden Hatayspor'a "geçmiş olsun" mesajı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü kulüpleri, 17 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıkan Atakaş Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Hatayspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, test sonucu pozitif çıkan teknik direktör Ömer Erdoğan, futbolcular ve kulüp personelinin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün Twitter hesabından paylaşılan mesajda da, "Hatayspor kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktörüne, futbolcularına ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.







