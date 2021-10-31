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Ekonomi Ankara Konya hızlı treni bilet fiyatları! YHT Konya Ankara ücretleri
Ekonomi

Ankara Konya hızlı treni bilet fiyatları! YHT Konya Ankara ücretleri

Yüksek Hızlı Tren ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar YHT bilet fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. Daha hızlı ve daha konforlu yolculuk yapmak isteyenlerin ilk tercihi YHT’ler olmakta. Ankara ve Konya arasında hizmet veren YHT yani hızlı tren bilet fiyatları birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 2021 yılında Ankara-Konya arasında sefer yapan hızlı tren bilet fiyatları kaç para?

Yeniakit Publisher
2021-10-31 12:00:00 - 2021-10-31 12:01:19
Ankara Konya hızlı treni bilet fiyatları! YHT Konya Ankara ücretleri

Yüksek Hızlı Tren ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar YHT bilet fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. Daha hızlı ve daha konforlu yolculuk yapmak isteyenlerin ilk tercihi YHT’ler olmakta. Ankara ve Konya arasında hizmet veren YHT yani hızlı tren bilet fiyatları birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 2021 yılında Ankara-Konya arasında sefer yapan hızlı tren bilet fiyatları kaç para? 

Ankara Konya hızlı tren bilet fiyatları 2021

Ankara Konya Yüksek Hızlı Tren bileti 2021 yılı fiyatları; 2+2 Pulman (Ekonomi) bileti 37,50 TL, 2+1 Pulman (Business) bileti 54,50 TL dir. Ankara Konya bilet fiyatları temel fiyatlar olup yüksek hızlı tren biletlerinde bir çok indirim uygulanmaktadır. Bu indirimler %20 ile %50 oranlarını bulmaktadır. İndirimler; gidiş dönüş biletini aynı istasyondan alan kişiler, 13 ile 26 yaş arası için genç indirimi, öğretmen, akademisyen indirimi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları indirimleri, 12 kişilik gruplara indirim, 60 yaş ile 65 yaş arası yolculara indirim, 65 yaş üstü olan yolculara indirim, basın mensuplarına indirim, TCDD personelleri ve ailelerine indirim ve 7-12 yaş arasında olan çocuklara indirimdir.

Ankara Konya Hızlı Tren ne kadar sürüyor?

Ankara Konya Hızlı Tren Süresi : 1 Saat 55 Dakika

Standart Bilet: 31 TL

Esnek Bilet: 38 TL

Business Bilet (Standart): 45 TL

Business Bilet (Esnek): 54 TL

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