Ankara kimlerin eline kalmış? Ankapark'ı siyasi hırsla çürütüp milyonlarca lira geliri engellemişler

Zafer Partili Soral, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın Ankapark'ı siyasi hırsıyla nasıl çürümeye terk ettiğini anlattı.

Soral, dünyada 100'e yakın tematik parkı işleten Disneyland'ın, yerinde incelediği Ankapark'ı işletebileceklerini söylediklerini aktardı.

Bartu Eğer "Ankapark işletmeye açılsaydı, ülkeye milyonlarca dolar giriş olacaktı fakat Mansur Yavaş Disneyland'ı geri çevirdi" dedi.

Yavaş'ın siyasi hırsıyla Melih Gökçek'e ve AK Parti'ye yarayacağını düşünerek ülke menfaatine olan bir ticareti engellemesine tepki yağdı.

Gazeteci Emin Pazarcı da Mansur Yavaş'a, "Bu ne rezalet? Bu nasıl bir skandal? Dinleyin, dinleyin, sırf Melih Gökçek'i ve geçmişi karalamak için çürüttükleri Ankapark'la ilgili ne yapmışlar! Zafer Partisi adayı anlatıyor..." mesajıyla eleştirdi.

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