Ankara Kent Konseyi'nde Halil İbrahim Yılmaz yeniden başkan seçildi

AKK 6. Olağan Genel Kurulu, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

“Ankara için fikri olan herkesin fikrini söylemesini istiyoruz ve bunda son derece samimiyiz”

ABB Başkanı Mansur Yavaş yaptığı konuşmasında, Ankara’yı sadece kendisine oy verenlerle değil, tüm başkentlilerle beraber idare etmek istediklerini dile getirerek, “Herkesin yönetime katılmasını istiyoruz. Ankara için fikri olan herkesin fikrini söylemesini istiyoruz ve bunda son derece samimiyiz. Bu samimiyet testini de geçtiğimiz 5 sene içerisinde geçtik diye inanıyorum çünkü hiç kimseyi ayırmadık. Mademki herkesten bir şekilde belediye hizmetleri nedeniyle para alıyoruz, o zaman herkese eşit hizmet etmeliydik” diye konuştu.

Yavaş, ideal başkent hedefini yakalamak için ilçe belediye başkanları, meslek odaları, üniversiteler Sivil Toplum Kuruluşları ile beraber gelecek 5 yıllık stratejik planı birlikte gerçekleştireceklerinin altını çizdi.

“Ankara’da yaşayan şu andaki 6 milyon nüfusun sorunsuz bir şekilde yaşadığı kentten keyif almasını istiyoruz”

Ankara’yı cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en iddialı kenti olarak vurgulayan Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Ankara cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk’ün en iddialı kentidir. Dolayısıyla biz, yaptığımız çalışmalarla Ankara’yı dünya başkentleri ile yarışır hale getirmemiz gerekiyor. Ankara’da yaşayan şu andaki 6 milyon nüfusun sorunsuz bir şekilde yaşadığı kentten keyif almasını istiyoruz. Ankara’da yaşamakla gurur duymasını istiyoruz.”

“Kent müştereğinde bir araya geldik”

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise, kent müştereğinde bir araya geldiklerini belirterek, “Kentliler olarak haklarımızı öğrendik, kente karşı suç işleme alışkanlığımızdan vazgeçtik, fikri kuraklığımızı tedavi ettik ve vasatı değil liyakatı örgütledik. Kamplaşmayı değil, kucaklaşmayı önceledik. Aramızdaki sosyal fay hatlarını ortadan kaldırdık, yüzlerce farklı disiplin olarak bir araya geldik ve gelecek yüzyıllara armağan edeceğimiz bu tarihi fotoğrafı oluşturduk” dedi.

Genel Kurul'da 2 bin 85 delegenin katılımıyla yapılan oylamada, Halil İbrahim Yılmaz, 2 bin 81 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.