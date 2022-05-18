19 Mayıs törenleri sebebiyle pek çok veli ve öğrenci havanın nasıl olacağını merak ediyor. Ankara Valiliği kentte olumsuz hava koşullarının etkili olacağını duyurdu. Peki, yarın Ankara'da kar mı yağacak?

Ankara kar mı yağacak? 19 Mayıs Ankara hava durumu güncel

Ankara Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün 16.00-19.00 saatleri arasında Ankara'da kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 19 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günleri Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altında seyretmesi bekleniyor. 22 Mayıs 2022 Pazar gününden itibaren sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Perşembe sabah saatlerine kadar Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde , Perşembe günü ise Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarının görülmesi beklenmektedir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.