Son yıllarda ulaşım konusunda önemli adımlar atıldı. Ankara İzmir hızlı tren hattının hizmete gireceği gün ise büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Ankara İzmir arası trenle kaç saat olacak?

Ankara İzmir hızlı trenle kaç saat olacak?

Polatlı - İzmir yüksek standartlı demiryolu, Türkiye'nin Ankara ve İzmir şehirleri arasında inşa edilmekte olan yüksek standartlı demiryolu hattıdır. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Polatlı YHT Garı'ndan başlayan 508 km uzunluğundaki demiryolu hattı, İzmir'in Konak ilçesindeki Basmane Garı'nda son bulacaktır. Demiryolu hattı çift hatlı, elektrikli ve sinyalizasyonlu olacak ve hat üzerinde TCDD Taşımacılık tarafından Yüksek Hızlı Tren seferleri düzenlenecektir. Yolculuk süresinin 210 dakika olması beklenmektedir. Toplam maliyetinin ₺9,3 milyar olması planlanan hattın Polatlı-Afyonkarahisar kesiminin 2021 yılı sonunda, Afyonkarahisar-İzmir kesiminin ise 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmakta.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Tüm kesimler tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3,5 saate inecek" dedi. Ankara İzmir hızlı tren hattının 2022 yılı sonunda hizmete açılması bekleniyor.