  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Orta Doğu’da petrokimya savaşı! İran’dan katil İsrail’in kalbine füze yağmuru: Hayfa’daki dev tesisler vuruldu Tarlasına bu ürünü eken küçücük mahalle zengin oldu! Dönüm başına 60 bin lira kazanıyorlar Adidas’a veda ettiler! Beşiktaş'a yeni forma sponsoru Yaz mevsiminde doğal şifa kaynağı: Çok fayda sağlıyor suyunu için ama böyle tüketenler dikkat! Uzmanlardan uyarı CHP’li Gürsel Tekin’den ortalığı yangın yerine çevirecek sözler: Bunu yapmazsak namussuzum Batı'ya rest çeken lider yine hakkı konuştu! 'Toplumun ıslahı ancak şeriatın uygulanmasıyla mümkün' Kalyon Holding dev projeden çekildi: Büyük ortaklık sona erdi Küresel ticarette dev hamle! Deniz İşletmeciliği ‘Yıldızlar 5’i filosuna kattı
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Yaz mevsiminde doğal şifa kaynağı: Çok fayda sağlıyor suyunu için ama böyle tüketenler dikkat! Uzmanlardan uyarı
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yaz mevsiminde doğal şifa kaynağı: Çok fayda sağlıyor suyunu için ama böyle tüketenler dikkat! Uzmanlardan uyarı

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan bu meyve Antioksidan, lif, potasyum ve yüzde oranı yüksek su içeriğiyle yaz meyveleri arasında önemli bir yere sahip. Bağışıklık sisteminden kalp sağlığına kadar birçok alanda faydalar sunuyor. Ancak uzmanlar, kirazın böyle tüketilmesinin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

#1
Foto - Yaz mevsiminde doğal şifa kaynağı: Çok fayda sağlıyor suyunu için ama böyle tüketenler dikkat! Uzmanlardan uyarı

Tezgahlardaki yerini alan kiraz, yalnızca lezzetiyle değil sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. Düşük kalorili yapısı, zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde beslenme uzmanlarının önerdiği meyveler arasında yer alan kirazın bağışıklık sisteminden kalp sağlığına kadar birçok alanda destekleyici rol üstlendiği belirtiliyor.

#2
Foto - Yaz mevsiminde doğal şifa kaynağı: Çok fayda sağlıyor suyunu için ama böyle tüketenler dikkat! Uzmanlardan uyarı

Yaz aylarıyla birlikte Mor ya da yeşil meyvelere ilgi artarken, uzmanlardan kalp hastalarına uyarı geldi. Uzmanlara göre kiraz, içerdiği C vitamini, lif, potasyum, kalsiyum ve antioksidan bileşenler sayesinde vücudun savunma sistemini güçlendirirken, iltihaplanmanın azaltılmasına da katkı sağlayabiliyor. Özellikle antosiyanin adı verilen doğal pigmentler sayesinde güçlü bir antioksidan kaynağı olan kirazın hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruduğu ifade ediliyor.

#3
Foto - Yaz mevsiminde doğal şifa kaynağı: Çok fayda sağlıyor suyunu için ama böyle tüketenler dikkat! Uzmanlardan uyarı

mor, ve yeşil çeşitleriyle sofralarda yer bulan kirazın en dikkat çeken özelliklerinden biri kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileri olarak gösteriliyor. Potasyum açısından zengin olan meyve, tansiyonun dengelenmesine yardımcı olurken, damar sağlığının korunmasına da katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca kirazın düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin daha kontrollü yükselmesine yardımcı olduğunu, bu nedenle diyabet hastalarının da doktor kontrolünde uygun porsiyonlarda tüketebileceğini belirtiyor. Kirazın içerdiği doğal melatonin sayesinde uyku düzenine katkı sağlayabileceği de ifade ediliyor. Melatonin hormonunun uyku döngüsünü düzenlemede önemli rol oynadığı bilinirken, düzenli kiraz tüketiminin uyku kalitesini destekleyebileceği değerlendiriliyor.

#4
Foto - Yaz mevsiminde doğal şifa kaynağı: Çok fayda sağlıyor suyunu için ama böyle tüketenler dikkat! Uzmanlardan uyarı

Araştırmalar, kiraz ve kiraz suyunun yoğun egzersiz sonrası oluşan kas ağrılarının hafiflemesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Antioksidan ve iltihap önleyici özellikleri sayesinde kasların toparlanma sürecine destek olan kiraz, sporcuların beslenme programlarında da sıkça yer alıyor. Ayrıca gut hastalığıyla mücadele eden kişiler için de kirazın dikkat çekici faydalar sunduğu belirtiliyor. Bazı araştırmalar, düzenli kiraz tüketiminin ürik asit seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabileceğini ve gut ataklarının sıklığını azaltabileceğini ortaya koyuyor.

#5
Foto - Yaz mevsiminde doğal şifa kaynağı: Çok fayda sağlıyor suyunu için ama böyle tüketenler dikkat! Uzmanlardan uyarı

Her ne kadar sağlık açısından birçok fayda sunsa da kirazın aşırı tüketilmesi bazı olumsuz etkileri de beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar özellikle yüksek lif içeriği nedeniyle fazla miktarda kiraz tüketiminin bağırsak hareketlerini artırabileceğini belirtiyor. Bu durumun gaz, şişkinlik, karın ağrısı ve ishal gibi sindirim sistemi şikâyetlerine neden olabileceği ifade ediliyor. Özellikle irritabl bağırsak sendromu (IBS) veya fruktoz hassasiyeti bulunan kişilerin tüketim miktarına dikkat etmeleri öneriliyor. Bazı bireylerde kiraza karşı alerjik reaksiyonların da görülebileceğini belirten uzmanlar, özellikle huş ağacı poleni alerjisi bulunan kişilerde çapraz reaksiyon nedeniyle kiraz tüketiminin kaşıntı, ağızda yanma veya alerjik belirtilere yol açabileceğini vurguluyor. Beslenme uzmanları, kirazın dengeli ve ölçülü tüketildiğinde yaz aylarının en faydalı meyvelerinden biri olduğunu belirtiyor. Antioksidan içeriği, vitaminleri ve mineral zenginliği sayesinde sağlıklı beslenme programlarında önemli bir yer tutan kirazın, aşırıya kaçılmadan tüketilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yaz mevsiminde hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu katkılarla öne çıkan kiraz, uzmanlara göre doğru miktarda tüketildiğinde vücudun ihtiyaç duyduğu birçok önemli besin öğesini doğal yollardan karşılamaya yardımcı oluyor. (Kaynak: Medicana)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mardin'den Koç Holding'e tokat! Ömer Özel resti çekti: OPET ile tüm sözleşmeler feshedildi!
Gündem

Mardin'den Koç Holding'e tokat! Ömer Özel resti çekti: OPET ile tüm sözleşmeler feshedildi!

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un kamuoyunda büyük infiale ve tepkilere neden olan Kürt kadınlara hakaret içerikli skandal fıkraya , ..
Tarkan konserinde ezan tartışması! Yaptığı açıklama kafa karıştırdı
Gündem

Tarkan konserinde ezan tartışması! Yaptığı açıklama kafa karıştırdı

Şarkıcı Tarkan'ın Ankara Millet Bahçesi’nde verdiği halka açık konserde ezan vaktinin gelmesiyle müziğe ara vermesi, sosyal medyada ve kamuo..
Bahçeli'den dikkat çeken Rahmi Koç açıklaması
Gündem

Bahçeli'den dikkat çeken Rahmi Koç açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koç Grubu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un tepki toplayan sözleriyle ilgili konuş..
Ara seçim tamamlandı! YSK Başkanı Mutta'dan açıklama geldi
Gündem

Ara seçim tamamlandı! YSK Başkanı Mutta'dan açıklama geldi

Bugün 6 belde ve 355 mahallede ara seçimler yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, bugün yapılan belediye başkanlığı, bele..
Üç ildeki kritik virajda sandıklar kapandı! AK Parti ve MHP o beldelerde zaferini ilan etti!
Gündem

Üç ildeki kritik virajda sandıklar kapandı! AK Parti ve MHP o beldelerde zaferini ilan etti!

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları doğrultusunda mahkeme süreçlerinin ardından yeniden belde statüsüne kavuşan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'd..
Kılıçdaroğlu’na sürpriz ziyaret! Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarı
Gündem

Kılıçdaroğlu’na sürpriz ziyaret! Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarı

Mahkemenin mutlak butlan karar vererek iptal ettiği CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye B..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23