Yaz mevsiminde doğal şifa kaynağı: Çok fayda sağlıyor suyunu için ama böyle tüketenler dikkat! Uzmanlardan uyarı

Her ne kadar sağlık açısından birçok fayda sunsa da kirazın aşırı tüketilmesi bazı olumsuz etkileri de beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar özellikle yüksek lif içeriği nedeniyle fazla miktarda kiraz tüketiminin bağırsak hareketlerini artırabileceğini belirtiyor. Bu durumun gaz, şişkinlik, karın ağrısı ve ishal gibi sindirim sistemi şikâyetlerine neden olabileceği ifade ediliyor. Özellikle irritabl bağırsak sendromu (IBS) veya fruktoz hassasiyeti bulunan kişilerin tüketim miktarına dikkat etmeleri öneriliyor. Bazı bireylerde kiraza karşı alerjik reaksiyonların da görülebileceğini belirten uzmanlar, özellikle huş ağacı poleni alerjisi bulunan kişilerde çapraz reaksiyon nedeniyle kiraz tüketiminin kaşıntı, ağızda yanma veya alerjik belirtilere yol açabileceğini vurguluyor. Beslenme uzmanları, kirazın dengeli ve ölçülü tüketildiğinde yaz aylarının en faydalı meyvelerinden biri olduğunu belirtiyor. Antioksidan içeriği, vitaminleri ve mineral zenginliği sayesinde sağlıklı beslenme programlarında önemli bir yer tutan kirazın, aşırıya kaçılmadan tüketilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yaz mevsiminde hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu katkılarla öne çıkan kiraz, uzmanlara göre doğru miktarda tüketildiğinde vücudun ihtiyaç duyduğu birçok önemli besin öğesini doğal yollardan karşılamaya yardımcı oluyor. (Kaynak: Medicana)