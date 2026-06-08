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Dünya Savaş çığırtkanlığı! Vurmak için emir bekliyorlar
Dünya

Savaş çığırtkanlığı! Vurmak için emir bekliyorlar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Savaş çığırtkanlığı! Vurmak için emir bekliyorlar

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran’dan gelen füze saldırılarının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Zamir, İsrail ordusunun emir gelmesi halinde İran’a karşı derhal ve kararlı şekilde harekete geçeceğini söyledi.

Orta Doğu’da gerilim her geçen saat daha da tırmanırken, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’den doğrudan İran’ı hedef alan sert bir mesaj geldi. İsrail ordusunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı durum değerlendirme toplantısının ardından konuşan Zamir, ordunun yeni bir saldırı için hazır beklediğini açık biçimde ortaya koydu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Zamir’in “emir verilir verilmez” düşmana kararlılıkla saldıracaklarını söylediği aktarıldı. Bu açıklama, Tel Aviv yönetiminin İran’dan gelen son füze saldırılarını karşılıksız bırakma niyetinde olmadığını gösterdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Zamir'in İsrail ordusu komutanlarıyla bir durum değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada Zamir'in "İsrail ordusu, emir verilir verilmez kararlılıkla düşmana saldıracaktır." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde birçok kentte sirenler çalmış; İran'dan İsrail'e yaklaşık 10 füze fırlatıldığı bildirilmişti.

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