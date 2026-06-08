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Gündem İletişim Başkanı Duran'dan seçim yorumu! Milli iradeye vurgu yaptı
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan seçim yorumu! Milli iradeye vurgu yaptı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İletişim Başkanı Duran'dan seçim yorumu! Milli iradeye vurgu yaptı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’deki 6 belde ile 362 mahallede yapılan ara seçimlerin huzur ve güven içinde tamamlandığını belirtti. Duran, sandığa yansıyan tercihin demokrasinin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye’nin farklı noktalarında gerçekleştirilen ara seçimler tamamlandı. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’de bulunan 6 belde ile ülke genelindeki 362 mahallede seçmenler sandık başına giderken, süreçte dikkat çeken değerlendirme İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan geldi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçimlerin demokratik olgunluğa yakışır bir atmosferde tamamlandığını ifade etti. Sürecin huzur ve güven içinde geçmesine dikkat çeken Duran, sandık iradesinin demokrasinin temel gücü olduğunu vurguladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’deki 6 belde ile ülkemizin çeşitli bölgelerindeki 362 mahallede gerçekleştirilen ara seçimler, demokrasi geleneğimize yakışır bir olgunlukla, huzur ve güven içerisinde tamamlandı. Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, beldelerimize ve mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Bülent

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