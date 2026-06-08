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Yaşam Düzenli olarak her gün geliyor! İzleyenleri şaşkına çeviren hırsızlık
Yaşam

Düzenli olarak her gün geliyor! İzleyenleri şaşkına çeviren hırsızlık

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Bursa’da yaklaşık 10 gündür aynı züccaciye dükkanına geldiği belirtilen hırsız, bu kez peruk takıp kadın kıyafetleri giyerek güvenlik kameralarından saklanmaya çalıştı. Şüphelinin dükkanın yanındaki boşlukta üzerini değiştirdiği anlar kameraya yansıdı.

Bursa’da bir züccaciye dükkanına dadanan hırsızın her gün farklı kıyafetlerle gelmesi, iş yeri sahibini de görenleri de şaşkına çevirdi.

 

10 gündür geliyor

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanında meydana geldi. Yaklaşık 10 gündür aynı dükkana gelen hırsız, yanında getirdiği kadın kıyafetlerini giyip, peruğunu taktı. Çaldığı eşyalarla beraber dükkanın yanındaki boşluğa geçen hırsız, burada üzerini değiştirdi. O anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Yaşanan hırsızlık sonrası konuşan dükkan sahibi Bekir Yetişen, "Bursa'da züccaciye üzerine faaliyet göstermekte olan çok şubeli mağaza işletmekteyiz. Son 10 gündür mağazamıza garip bir hırsız dadandı. Her gün düzenli olarak geliyor, son zamanlarda sanırım psikolojisi biraz bozuk. Her gün farklı kıyafetlerle gelmeye başladı. Dün gece pembe şort, sarı perukla kadın kılığında geldi. Daha önceden de böyle olaylar oluyordu. Eskiden hırsızlar daha edepliydi. Farklı olaylarla karşılaşmaktayız, hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

 

Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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