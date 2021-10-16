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Yaşam Ankara İzmir hızlı tren hattı ne zaman açılır?
Yaşam

Ankara İzmir hızlı tren hattı ne zaman açılır?

Ankara İzmir YHT ne zaman açılacak? Ankara-İzmir YHT Projesi kapsamında Uşak'ın Eşme ilçesi ile Manisa'nın Salihli ilçesini bağlayan T-1 Tüneli'nin Eşme çıkışında ışık görme töreni düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 13:37:00 - 2021-10-16 13:47:24
Ankara İzmir hızlı tren hattı ne zaman açılır?

Söz konusu törenin ardından pek çok kişi Ankara-İzmir tren hattının ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Ankara İzmir hızlı tren ne zaman kaç yıl sonra hizmete girecek?

Ankara İzmir hızlı tren hattı ne zaman açılır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Eşme-Salihli kesiminde yer alan ve Türkiye'nin TBM tekniğiyle yapılan en büyük çaplı tünelinin 206 gün gibi rekor bir sürede tamamlandığını belirtti.

Hızlı tren konusunda 3 bin 515 kilometrelik hatta çalışmaların devam ettiğini, bunlar arasında yer alan Ankara-Afyonkarahisar- Uşak- Manisa-İzmir Hızlı Tren hattının Polatlı ile Menemen arasındaki 6 etap ve 508 kilometreden oluştuğunu aktaran Karaismailoğlu, "5 istasyona sahip olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Projemizde 41 bin metrelik 49 adet tünel ve 23 bin 100 metrelik 56 viyadük yer alıyor. Projemizde altyapı işlerinin yüzde 42,4'ünü tamamladık. Tüm kesimler tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3,5 saate inecek” dedi.

Ankara İzmir hızlı tren hattının Polatlı-Afyonkarahisar kesiminin 2021 yılı sonunda, Afyonkarahisar-İzmir kesiminin ise 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmakta.

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