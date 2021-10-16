Ankara-İzmir YHT Projesi kapsamında Uşak'ın Eşme ilçesi ile Manisa'nın Salihli ilçesini bağlayan T-1 Tüneli'nin Eşme çıkışında ışık görme töreni düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Eşme-Salihli kesiminde yer alan ve Türkiye'nin TBM tekniğiyle yapılan en büyük çaplı tünelinin 206 gün gibi rekor bir sürede tamamlandığını belirtti. Peki, Ankara-İzmir hızlı tren durakları belli oldu mu?

Ankara-İzmir hızlı tren hattı durakları

Ankara-İzmir hızlı tren hattının Polatlı-Afyonkarahisar kesiminin 2021 yılı sonunda, Afyonkarahisar-İzmir kesiminin ise 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmakta. İşte, Ankara-İzmir hızlı tren istasyonları:

Ankara YHT İstasyonu

Polatlı YHT İstasyonu

Afyonkarahisar YHT İstasyonu

Uşak YHT İstasyonu

Salihli YHT İstasyonu

Turgutlu YHT İstasyonu

Manisa YHT İstasyonu

İzmir YHT İstasyonu