Ankara-İzmir hızlı tren hattı durakları
Hızlı tren durakları Ankara | Son yıllarda hızlı tren hatlarına büyük yatırım yapılıyor. Bu hatlardan biri de Ankara-İzmir hızlı treni. Milyonlar Ankara-İzmir hızlı tren hattının ne zaman açılacağını, hangi durakların olacağını araştırıyor. Peki, Ankara-İzmir hızlı tren hattı kaç durak olacak?
Ankara-İzmir YHT Projesi kapsamında Uşak'ın Eşme ilçesi ile Manisa'nın Salihli ilçesini bağlayan T-1 Tüneli'nin Eşme çıkışında ışık görme töreni düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Eşme-Salihli kesiminde yer alan ve Türkiye'nin TBM tekniğiyle yapılan en büyük çaplı tünelinin 206 gün gibi rekor bir sürede tamamlandığını belirtti. Peki, Ankara-İzmir hızlı tren durakları belli oldu mu?
Ankara-İzmir hızlı tren hattı durakları
Ankara-İzmir hızlı tren hattının Polatlı-Afyonkarahisar kesiminin 2021 yılı sonunda, Afyonkarahisar-İzmir kesiminin ise 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmakta. İşte, Ankara-İzmir hızlı tren istasyonları:
Ankara YHT İstasyonu
Polatlı YHT İstasyonu
Afyonkarahisar YHT İstasyonu
Uşak YHT İstasyonu
Salihli YHT İstasyonu
Turgutlu YHT İstasyonu
Manisa YHT İstasyonu
İzmir YHT İstasyonu