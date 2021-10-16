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Yaşam Ankara-İzmir hızlı tren hattı durakları
Yaşam

Ankara-İzmir hızlı tren hattı durakları

Hızlı tren durakları Ankara | Son yıllarda hızlı tren hatlarına büyük yatırım yapılıyor. Bu hatlardan biri de Ankara-İzmir hızlı treni. Milyonlar Ankara-İzmir hızlı tren hattının ne zaman açılacağını, hangi durakların olacağını araştırıyor. Peki, Ankara-İzmir hızlı tren hattı kaç durak olacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-16 13:56:00 -
Ankara-İzmir hızlı tren hattı durakları

Ankara-İzmir YHT Projesi kapsamında Uşak'ın Eşme ilçesi ile Manisa'nın Salihli ilçesini bağlayan T-1 Tüneli'nin Eşme çıkışında ışık görme töreni düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Eşme-Salihli kesiminde yer alan ve Türkiye'nin TBM tekniğiyle yapılan en büyük çaplı tünelinin 206 gün gibi rekor bir sürede tamamlandığını belirtti. Peki, Ankara-İzmir hızlı tren durakları belli oldu mu?

Ankara-İzmir hızlı tren hattı durakları

Ankara-İzmir hızlı tren hattının Polatlı-Afyonkarahisar kesiminin 2021 yılı sonunda, Afyonkarahisar-İzmir kesiminin ise 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmakta. İşte, Ankara-İzmir hızlı tren istasyonları:

Ankara YHT İstasyonu

Polatlı YHT İstasyonu

Afyonkarahisar YHT İstasyonu

Uşak YHT İstasyonu

Salihli YHT İstasyonu

Turgutlu YHT İstasyonu

Manisa YHT İstasyonu

İzmir YHT İstasyonu

Ankara İzmir hızlı trenle kaç saat olacak?
Ankara İzmir hızlı trenle kaç saat olacak?

Yaşam

Ankara İzmir hızlı trenle kaç saat olacak?

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