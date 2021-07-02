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Ekonomi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 31 öğretim alacak
Ekonomi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 31 öğretim alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 13:33:00 -
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 31 öğretim alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından;

Başvuru Dosyasında İstenen Belgeler:

• Başvuru dilekçesi (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

• Özgeçmiş,

• Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi(Onaylı)),

• Yabancı dil belgesi,

• Yayın listesi,

• 2 (iki) adet fotoğraf,

• Kimlik fotokopisi,

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası. (Üniversitemiz personelinin hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

Başvurular 02.06.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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