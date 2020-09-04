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Aktüel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 7'si muvazzaf 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Aktüel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 7'si muvazzaf 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 09:44:22 -
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 7'si muvazzaf 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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