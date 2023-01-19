Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş açıklaması!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturmayı yürüten savcının değiştirilmediği, ilave 1 savcı daha görevlendirildiği açıklandı.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili bazı haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Anılan soruşturmada Cumhuriyet savcısının değiştirildiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi olayın kapsamına binaen mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine karar verilmekle, olayın ardından mevcutlu olarak soruşturma evrakının getirildiği tarihte nöbetçi olan başsavcı vekilinin kontrolünde devam etmekte iken iş bölümü çerçevesinde soruşturma tevzi edilerek suç vasfına göre ve çalışma yönergesi uyarınca ilgili başsavcı vekilince koordine edilmektedir. Halihazırda soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.